國安法｜湯漢稱理解立法：港梵聯繫屬內部事務　非勾結外國勢力

「港版國安法」草案最快下周通過，不同界別紛紛就立法表態，宗教界亦不例外。天主教香港教區宗座署理湯漢樞機接受《公教報》訪問時表示，國安立法是可以理解，但由於市民想法不一，有不同顧慮，故希望國家及特區政府在立法過程中，「可以消除或盡量減低市民對國安立法所產生的疑慮。」 湯漢說，個人相信國安法對宗教自由沒有影響，因宗教自由受《基本法》保障。至於國安法針對的「與外國勢力勾結干預香港事務」，湯漢指，香港教區與梵蒂岡的聯繫應視為「內部事務」，國安立法後，不被視為「與外國勢力勾結」。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機。（資料圖片）

對於港版國安法有否影響宗教自由，湯漢在訪問中指，《基本法》第32條保障了信仰自由，亦可以公開傳教、舉行宗教禮儀和參與宗教活動。」他指，教會在社會事務的參與亦應該不受國安法影響，因為《基本法》第141條指明「香港特區政府不干預宗教組織的內部事務及給予社會大眾的服務。」

至於國安法主要針對的一種行為是「與外國勢力勾結干預香港事務」，湯漢指：香港天主教會一直與梵蒂岡有直屬關係，「香港教區與梵蒂岡的聯繫，應視為內部事務。國安立法後，理應不被視為『與外國勢力勾結』。事實上中梵已有友好交往，且我們教會所著重的是靈性及教友牧養。」

中聯辦上周日（21日）與50名本地宗教領袖會面，包括聖公會大主教鄺保羅、香港佛教聯合會會長釋寬運等，湯漢亦有份出席。根報中聯辦副主任譚鐵牛在會上表示，希望宗教界正確理解國安立法，全力支持國安立法；積極發聲，在社會上釋疑解惑，包括向所辦學校師生和在國際社會客觀正面宣傳立法。