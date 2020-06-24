國安法｜法工委副主任張勇：特首指定合適法官可避免「雙重效忠」

全國人大常委會最快下月通過「港版國安法」，多名中央官員來港舉行座談會，包括人大常委會法工委副主任、基本法委員會副主任張勇。 他昨日在中聯辦出席座談會，發言期間提到司法獨立與管轄權沒有必然的聯繫，又指沒有「一刀切」禁止有外國居留權的香港法官審理國安法案件，而是由特首指定一批適合的法官，可避免有關法官在審案時可能陷入「雙重效忠」境地。 基本法委員會副主任譚惠珠指，留意到社會對處理國安案件法官國籍等問題有不同意見，但最終決定權是行政長官，目前草案的安排是將最終決定權交給行政長官。‵

張勇。（資料圖片/政府新聞網截圖）

張勇：司法獨立非指管轄權

《明報》今日刊出張勇的發言稿，他指司法獨立是指法官在審理案件時不受任何干涉，獨立行使審判權，而不是指法院的管轄權和審判權。

他認為，任何法院的管轄權和審判權都是依據法律確定，而且有限制，更不是法院自己決定的。張勇指，作為一個主權國家內的地方法院，香港法院的管轄權和審判權從來都是有限制，1997年前如此，1997年後依然如此，但這些限制並不影響香港法院獨立行使審判案件的權力；亦有一些案件，香港自己管不了，如涉及到外國或境外勢力介入以及國防軍事等複雜因素，又或一旦出現香港特區政府無法控制的最極端情况。

有關特首指定法官的問題，張勇提到，根據《基本法》的有關規定，香港法官根據獨立委員會推薦，由行政長官任命，這一任命權是實質性的。他舉例指在大多數國家，法官任命都是一個政治過程，與司法獨立沒有關係，如美國聯邦最高法院法官都是由總統提名，國會表決通過，再由總統任命。

沒「一刀切」考慮香港實際情况

張勇又指，「一段時間以來」香港和內地有不少意見認為，應當禁止具有外國國籍的法官審理危害國家安全犯罪案件，而世界各國也沒有哪一個國家允許外國人擔任法官，審理危害本國國家安全案件的實踐。不過他指，考慮到香港特區的實際情况，沒有採取「一刀切」的方式，完全禁止有外國居留權的香港法官審理危害國家安全案件，而是由行政長官指定一批適合審理此類案件的法官。至於某一個具體案件由哪一名法官審理，仍然按照現行的司法規則辦理。

張勇認為，這樣的安排既可避免有關法官在審理有關案件時可能陷入「雙重效忠」之境地，可以最大限度地發揮現任法官的作用。他指，這不僅絲毫不影響司法獨立，反而能夠更好地保障法官履行職責和司法公正，也充分體現了對特區現行司法制度的尊重。