港版國安法｜郭榮鏗：司法獨立與管轄權概念不同　促張勇弄清楚

全國人大常委會法工委副主任、基本法委員會副主任張勇昨日出席座談會時指，「司法獨立」是指法官在審理案件時不受任何干涉，獨立行使審判權，而不是指法院的管轄權和審判權，又稱司法獨立與管轄權沒有必然的聯繫。 法律界立法會議員郭榮鏗今日（24日）反駁指，司法獨立是普通法下的原則，與管轄權屬不同概念，如果中央直接管轄某些案件，會完全影響到香港法院在香港發生案件的司法管轄權，他促請張勇弄清楚兩者關係。

周浩鼎。（周禮希攝）

對於張勇指大部分國家的法官任命都是政治過程，與司法獨立無關，郭榮鏗指根據《基本法》，法官的任命是根據才能，由終審法院首席法官擔任主席的委員會作推薦，再由特首接納及任命，做法行之以久，而非由特首直接挑選一批法官審案。



對於法官國籍問題，郭榮鏗說，他們宣誓效忠《基本法》，履行職能與國籍無關，他舉例指建制派議員當中都有人有外國國籍，反問他們是否就不應該審理涉及國家安全的法案。

周浩鼎：指定法官不存在干預

大律師公會昨晚發聲明回應國安法說明指，特首指派法官審理國安案件，損害香港司法獨立。民建聯立法會議員、律師周浩鼎稱，本港法院的職權及組織由本地法律所定，而所有法官都是行政長官任命。他聲稱，行政機構明顯可以「做功夫」處理法官任命一事，故認為安排恰當，符合基本法。

他又指，現時本港法庭有專責法庭處理特別法律的案件，他認為國家安全是重要事宜，有複雜性，故由相關專長法官專處理合適。不過，他坦言不知道本港有哪些法官專長國安法，相信在香港成熟的司法制度內，可找到相關法官。