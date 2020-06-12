港版國安法｜大律師公會倡不應有追溯力　港法院應有完整司法管轄

大律師公會繼上月提出「港版國安法」達對本港憲制體系造成衝擊的疑慮，今日（12日）再次發聲明，提倡國安法不應有追溯力，亦不應規定只容許中國籍法官審理，香港法院對國安法的解釋及應用應有全面、完整的司法管轄權，被告亦應有權在有陪審團的情況下接受審訊。

大律師公會再次發聲明，提倡國安法不應有追溯力，亦不應規定只容許中國籍法官審理，香港法院對國安法的解釋及應用應有全面、完整的司法管轄權，被告亦應有權在有陪審團的情況下接受審訊。（資料圖片）

大律師公會又提到，既然全國人大常委認為港版國安法立法，是因為過去特區未有就住《基本法》23條本地立法，國安法不應與其他特區自行本地立法的條文有區別，而是應與特區法制協調，如特區自行就國家安全立法後，國安法便應終止。

對於中央政府或會在港設立國安機構，大律師公會表示疑慮，認為有關機構要《基本法》第22條的規定，國安機關及其人員須遵守特區的法律，並且不應得到任何民事或刑事的豁免權。《基本法》第22條訂明，中央各部門不得干預香港據《基本法》自行管理的事務，中央如需香港設立機構，須先徵得香港政府同意，相關機構人員亦須遵守特區法律，不應得到任何民事或刑事豁免權。

按普通法原則處理 設陪審團並保障被告權利

聲明亦表示，國安法是專門為特區訂立的法律，因此條文及內容的解釋都需按照普通法原則處理，內容及詮釋均應符合《基本法》尤其是第39條下所適用的有關《公民與政治權利公約》在港的實施和安排，以及特區的人權法。

大律師公會指，由於罪行嚴重，被告人應有權在高等法院原訟法庭及有陪審團的情況下接受審訊，而檢控工作要在律政司司長書面同意後才能展開。檢控應嚴格按照特區的刑事程序來處理，與訟方的權利例如假定無罪、聯絡律師、免費法律援助及上訴等，均應得到保障。

大律師公會又重申，港版國安法的應用及條文詮釋亦應根據普通法原則，並提供在特區刑事司法制度及程序公義下的所有保障。而刑事罪行應該明確定義，令公眾能知悉甚麼行為將會涵蓋在新法律下。