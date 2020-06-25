國安法｜梁君彥稱以個人身份見夏寶龍　涂謹申批「你代表埋我哋」

立法會主席梁君彥較早前到深圳與國務院港澳辦主任夏寶龍會面，討論對《港區國安法》立法的意見，梁君彥昨日（24日）去信民主黨議員，重申會面是以個人身份前往，拒絕公開意見內容。 民主黨立法會議員涂謹申在電台節目中表示，北京是視梁君彥為立法會主席而邀請他發表意見，而梁君彥亦「代表」了各黨派議員反映意見，「你代表埋我哋，仲話唔公開」。

梁君彥稱是以「個人身份」與夏寶龍會面。（資料圖片）

慨嘆香港人待遇「連內地人都不如」

涂謹申指，幾星期前特首林鄭月娥已聲稱，內地就國安法諮詢香港很多人，最後確實會見立法會主席，但又不會見其他議員，但在北京的角度，梁君彥已代表立法會，就連內地發稿就指梁是「立法會主席」。梁君彥亦反映「立法會各黨派議員對有關立法工作有不同看法」，種種情況都顯示「你代表埋我哋」。可是，梁君彥之前不批准緊急質詢，休會辯論也不准，涂謹申質疑這如何代表全體立法會議員。

涂謹申質疑，國安法立法程序十分離譜，連草案全文都不公布，要討論都難以討論，就說「香港各界支持」。他認為，國安法影響到香港人的人權自由，立法會在這情況下，即使是特區以外立的法例，都應該質詢，並問清楚特首向北京反映了什麼意見，不然就是黑箱作業。涂謹申引述內地《立法法》的條例原意，指現代社會有不同意見是必然，必須仔細聆聽，如何符合民眾期望，慨嘆現時香港人「連內地人都不如」。

立法會昨日（6月24日）下午恢復二讀辯論增加產假的議案，有建制派手持假嬰兒公仔要求盡快通過。（張浩維攝）

鄭泳舜批泛民拉布拖延產假立法 郭家麒指條例鐵定通過

另外，立法會昨日恢復二讀14周產假，中途多次響鐘點算法定人數，其中一次導致流會。民建聯議員、人力事務委員會主席鄭泳舜指，過去幾星期的立法會大會都經常響鐘，導致條例現時連二讀都未通過，14周產假已討論多時，大家都十分支持，質疑民主派「拉布」。他又指，今個會期剩下的會議不多，如果趕不及通過，下會期又要從頭做起。

有關法案內容，鄭泳舜指政府將補貼的薪金上限袖3.8萬元提升至8萬元，可涵蓋全港約99%的打工婦女，他認為這可接受；至於法例通過後的生效時間，原先勞工及福利局表示需要18個月時間，即明年底才能生效，因要「研發新系統、全球招標」，鄭泳舜表示不能接受，因香港每年孕婦有約5萬人，而在職孕婦只是2萬多人左右，整理資料庫沒理由要那麼久，現時政府改口稱半年內可生效，他認為這相對可以接受。

公民黨議員郭家麒指，立法會流會不是什麼新聞，根據議事規則任何議員都有權要求議會內有足夠人數，點算人數是合情合理。有關產假，他表示民主派都支持，基本上一定來得及通過。不過他提到，現時的議會制度失衡，民主派代表多數民意，但功能界別制度下民意被扭曲，必須通過抗爭讓市民知道，現時議會失效的情況，民主派在困難時刻中，會據理力爭。