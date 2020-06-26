【陳方安生引退】縱橫政界大半世紀　國安法後被《人民日報》點名

前政務司司長陳方安生發表聲明，宣布退出政圈，有關消息隨即引起關注。外號「陳太」、「陳四萬」的陳方安生縱橫官場及政壇逾半世紀，曾傳有力問鼎特首寶座，是香港最具政治影響力的女性之一。而自回歸後，圍繞她的政治風雨不斷，包括2001年突然辭官、2007年晉身立法會，又曾傳被京官召見訓話，直到近日仍處身政治風眼中，「港版國安法」出台後，被官方《人民日報》評論員文章點名批評到外國「告洋狀」。

陳方安生（資料圖片/歐嘉樂攝）

傳曾被京官訓話 離開官場前致辭引迴響

陳方安生在本地政圈及官場影響力大，尤其回歸初期，可謂顯赫一時，官拜港府第二把椅，統領十八萬公務員，是官場「手袋黨」（女高官黨）的首領。但未幾即傳出她被急召上京，在中南海紫光閣遭副總理錢其琛訓話，被要求「更好地」支持時任特首董建華工作。4個月後的2001年1月，陳方安生宣布辭職，提早退休，結束三十八年七個月零兩天的官場生涯，亦為回歸後長達三年零十個月的「董陳配」正式畫上句號。

其後她在亞洲協會的午餐會上發表在任最後一篇演說，該英文演說長達半小時，當中大談回歸後的官場運作，指公務員要以任人唯才作為聘用原則，并以向當權者直言進諫為首要的基本職責。「在這種制度下，公務員無法藉阿諛奉承、講究政治正確、揣摩上意或拍馬屁而平步青雲。在較為政治化的制度中，上述弊端則必然出現。」明眼人可以看出，陳方安生話中有話，當時在社會引起一陣迴響。

陳方安生離開政府後，影響力不退反升，不僅被封「香港良心」，更在民間推動爭取「雙普選」，包括2007年高調參與七一遊行，受到不少民主派議員支持，但亦被部份民主派議員卻批評「忽然民主」。同年9月，她宣布以獨立人士身份，競逐民建聯主席馬力病逝後留下的立法會港島區議席，並擊敗對手前保安局局長葉劉淑儀，成功晉身議會。2008年立法會換屆，陳方安生沒有競逐連任，再次在政壇鎂光燈中退下來。

2013年，陳方安生牽頭成立「香港2020」，成員包括前立法局議員李鵬飛、香港大學法律學者陳文敏、大律師李志喜等，目標為推動香港實現全面普選。

近年民主派興起採用「國際線」戰略，即到外國尋求聲援，尤其在反修例風波期間，香港眾志黃之鋒、羅冠聰等多次到歐美游說當地政界介入。其實，陳方安生可算是民主派「國線線」鼻祖，早期已與多年「戰友」李柱銘等出訪歐美，以其影響力左右國際輿情。2014年4月6日，她與民主黨創黨主席李柱銘獲時任美國副總統拜登在白宮接見，大談香港發展狀況，批評「一國兩制」受削弱，香港的言論自由、新聞自由及集會自由等受衝擊等。

去年港府提出修訂逃犯條例引起爭議後，陳方安生又聯同法律界立法會議員郭榮鏗與資訊及科技界議員莫乃光，與美國國家安全委員會官員會面，討論到美國國務院就《香港政策法》發表的新一份年度報告，並談及移交逃犯條例修訂。當時陳方安生在美國白宮獲美國副總統彭斯接見，談論「一國兩制」的人權自由問題。

所以自「港版國安法」出台後，建制派一直有傳陳方安生屬「高危人物」。上月全國人大審議港版國安議案前夕，官方《人民日報》刊登評論員文章，除了點名壹傳媒集團主席黎智英、港大教授戴耀廷，亦點名批評她「告洋狀」，指她們的行為「不僅要亂港，更在意反中，嚴重危害國家安全」。