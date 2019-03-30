【逃犯條例】向商界讓步　拒聽民意　訪美陳方安生籲周日上街遊行

前政務司司長陳方安生、公民黨立法會議員郭榮鏗及資訊科技界立法會議員莫乃光，早前應美國家安全委員會的邀請訪問美國。三人其後前往紐約參加美國外交關係協會的午餐會時，提及香港近況。陳方安生指，《逃犯條例》影響深遠，指商界發出強烈聲音後，政府願意讓步，質疑政府為何不聽取其他市民的意見。她呼籲市民出席明日（31日）的遊行，表達憂慮。

（郭榮鏗facebook）

陳方安生表示，修訂《逃犯條例》在本地及國際社會均引來很大關注，至今市民仍有不少疑問，但特區政府卻匆匆在昨日（29日）刊憲，令人感到擔憂。

郭榮鏗指，修訂《逃犯條例》不僅會影響《美國關係法》，美國或會重新檢視美國及香港之間的雙邊協議，包括《香港政策法》。他指美國政、商界關注是次修例，擔心如特區政府一意孤行，美方很大機會取消《香港政策法》，指「特區政府要想清楚，這條路繼續走下去的代價是所有香港人一起承受」。

莫乃光也引述美國外交關係專家指，美方一直注視及評估香港形勢，「每一個動作都睇得好清楚，好似星期日遊行人數，甚至嚟緊『六四』30周年晚會出席情況等」。他又提到，保安局日前宣佈，從單一個案移交中剔除9項商業罪行，是港府「轉移視線」，認為剔除9項罪行無助解決問題，根本問題是「香港、中國兩地司法獨立水平相差太遠，如有逃犯條例，缺口一旦打開，絕對很難修補。」

對於民陣、民主派立法會議員早前宣布將於明日（31日）下午從灣仔遊行到金鐘政府總部，郭榮鏗呼籲港人參與遊行，向政府表達反對聲音。