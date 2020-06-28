國安法｜陳勇料嚴重罪行應可囚終身　葉國謙：國安法內容有修改

全國人大常委會會議今天（28日）開幕，「港版國安法」納入議程。港區人大代表、民建聯陳勇今天表示，估計國安法在是次會議通過的機會非常大。他認為，恐怖主義、分裂國家行為損害全港巿民利益，一些嚴重罪行應包括終身監禁作為選項。 有份列席人大常委會的港區人大代表葉國謙在北京接受傳媒訪問時表示，今早議程包括審議「港區國安法」草案，獲出席和負責審議的人大常委一致支持。他說人大法工委主任、基本法委員會主任沈春耀在會上作出報告，指這段時間已從不同渠道了解社會各界對草案的意見，又提到會就草案內容作部分修改。 葉國謙說，不便透露修改的內容，只說並非一個大幅度的改動，又說相信有關草案已列入今次的表決議程，但預料不會在表決前公布草案條文。

港區人大代表陳勇。（吳倬安攝）

陳勇今日出席「抗疫連線」記者會後表示，社會希望國宗安立法盡快越好，因「而家（現行）無方法係可以止到咳」，但當中央宣布要立國安法後，已有很多罪魁禍首「轉軚」和「走佬」，證明國安法對止暴制亂有效。

至於若國安法草案於下周二通過，是否「七一」已可執法？陳勇指要視乎情況，若政府在7月1日或之前將法例刊登憲報，七一便會即時生效，他指民間希望草案一通過便馬上刊憲。

陳勇認為，恐怖主義、分裂國家行為的不只是國家安全受損，更是損害全港巿民利益，又指美國、英國等國家的叛國罪，甚至設有死刑，他認為一些嚴重罪行應包括終身監禁作為選項，最終量刑則由法官決定。