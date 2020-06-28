港版國安法〡胡志偉：條文凌駕港法律　料國安公署設立後影響力增

全國人大常委會今日（6月28日）起一連三日在北京召開會議，據了解，最新的議程已加入審議《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法草案》，預料很可能在會議閉幕（30日）時表決。 民主黨主席、立法會議員胡志偉今（28日）出席電視節目《講清講楚》時表示，現時仍未有國安法的條文細節，但若內容與香港法例有衝突，國安法將凌駕香港所有法律。對於中央在港設駐港國安公署，胡志偉認為，機構只要存在就會膨脹，加大其影響力。

全國人大常委會今日（6月28日）起一連三日在北京召開會議，據了解，最新的議程已加入審議《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法草案》。（Reuters）

對於港澳辦副主任張曉明稱，香港回歸多年香港仍然未能自行就《基本法》23條立法。胡志偉稱，是特首林鄭月娥稱現在不是合適的社會氣氛立法，他強調一直要求的是普選行政長官，改革政治制度後才討論23條立法，不過看到的是林鄭沒能力，亦不打算處理改革。

至於中央稱去年多場示威，街頭暴力事件持續，故需要推國安法。被問到如何看民主派沒與暴力割蓆，胡志偉認為，單靠暴力不能解決問題，但認為中央應了解為何有這樣表達方式出現，強調中央現時用錯誤手段將香港帶領到更差的境界，以為平亂就可以回歸正常。胡志偉又指，中央忽視立法後對金融體系有何影響，認為在這情況下，任何投資者都會重新計算在港投資的政治風險。

對於人大常委譚耀宗早前表示，反對國安法的參選人或會被DQ，以及國安法《說明》提及參選者需簽聲明擁護特區政府。胡志偉稱，作為從政者有其核心信念，會清清楚楚向市民、政府表達反對立法的聲音，表明國安法會影響度自度自治。至於國安法的《說明》提及需簽聲明擁護特區，胡志偉認為此舉證明國安法成為DQ工具，目的是防止民主派35+，在議會獲得主導權。