港版國安法〡楊岳橋：刑期分級非普通法做法　陪審團是重要精神

一連三日的全國人大常委會今日（30日）閉幕，消息指，會上以全票162票表決通過「港版國安法」草案，料稍後正式公開具體條文。 公民黨黨魁楊岳橋批評，現時仍未見到有關草案內容，做法極不理想。對於有消息指罪行刑期會按嚴重程度分級，當中輕微罪行判囚三至十年，嚴重罪行最高可被判處無期徒刑，楊岳橋指，這並非香港沿用的普通法做法，認為等同「劃線」，令處理案件的法官彈性減少。

全國人大常委會舉行分組會議，審議「港版國安法」，人大委員長栗戰書（中）參加。（新華社）

對於有消息指，日後法庭在處理相關案件時，一般情況下會設有陪審團，但律政司亦可因應案件情況，如以牽涉國家安全機密或基於陪審團人身安全為由，向法庭申請不設立陪審團制度。楊岳橋認為，陪審團制度是普通法的重要精神，現時所有在高等法院審理的案件均需有陪審團，質疑為何需由律政司判斷應否設陪審團。至於陪審團的人身安全問題，他認為現時已有相關機制處理，包括規定傳媒不能報導他們的資料等。

據消息指，草案將不設追溯期，但港區人大代表葉國謙日前稱，若法例生效後有人違反條例，在法例生效前的行為亦可能成檢控參考。楊岳橋認為，有關做法不合法理，強調立法前的行為相等於不犯法，普通法並沒有持續犯罪的概念。

至於中央對特定案件有管轄權的問題，楊岳橋指香港有獨立司法權，質疑有關做法是否有客觀標準，日後被告有否上訴機制可拒絕，在內地審訊時是用甚麼刑法審理案件等。

美國參議院日前通過「香港自治法案」，要求總統制裁美方認為損害香港自治的人士，楊岳橋表示，任何國家都有權通過自己內部的法案，認為「掌權者應撫心自問為何會有這些法案，但以前卻沒有」，被問到是否支持有關法案，楊岳橋只說，自己支持港府應做好一國兩制，向世界展示能做到港人治港，高度自治。