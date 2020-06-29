國安法｜消息：警隊劉賜蕙升副處長掌國安部門　蔡展鵬任副手

人大常委會會議將表決「港版國安法」。消息指，一名公安部副部長將代表中央在港擬定及執行國家安全政策的「駐港國安公署」負責人。《香港01》另收到消息指，香港警務處已籌組新的國安部門，料與以前的政治部架構類同，將在編制上新增一名副處長掌管，並由高級助理處長、助理處長協理。消息指，現任監管處處長劉賜蕙將升任副處長執掌有關事宜，換言之她將成為歷史上第二位最高級女警。而副手會是長期任職保安部、剛升任高級助理處長的蔡展鵬，部分人手會從保安部抽調。

「港版國安法」將有審議結果，有消息指，香港警務處已籌組新的國安部門，架構參考以前的政治部，隸屬副處長（行動），並由高級助理處長、助理處長掌管，部分人手從保安部抽調。另有消息指，刑事總部亦已要求「O記」有組織罪案及三合會調查科、毒品調查科、商業罪案調查科做品格審查，惟未知是否與國安部門有關。

劉賜蕙成警隊歷來第二位最高級女警

《香港01》從多個渠道獲悉，為迎合國安法實施，警隊已籌組相關部門，性質參考以往的「政治部」，會新設多一個副處長職位，掌管與國安法相關執法事務。據悉，現任監管處處長劉賜蕙將升任副處長執掌有關事宜，換言之，繼退休警務處副處長趙慧賢後，她將成為歷史上第二位最高級女警。

據警隊資料，劉賜蕙於1984年加警務處，主力刑事情報、刑事調查、刑事政策及支援、毒品調查、商業罪案調查，近年負責人力資源管理及培訓事務。她曾於2004年協助社會福利署處理大量騙取綜援個案。

至於料成為新設國安部門的副掌舵手蔡展鵬，早前才獲晉升為高級助理處長兼刑事及保安處處長。他自1995年加入警隊，24年來主要負責保安情報和行動工作，鮮有露面，至2011年起連升五級，尤其自2017年中晉升為總警司後3年間連升，被視為隔代警務處處長大熱。據警隊網頁介紹，蔡展鵬在職期間，曾赴內地和海外受訓，包括北京清華大學、英國國家警務促進局、澳洲警察管理學院、加拿大警察學院、美國亞太安全研究中心及哈佛大學甘迺迪公共行政學院。

副手會是長期任職保安部、剛升任高級助理處長的蔡展鵬（警聲圖片）

港英「政治部」最高峰時期達2000人

翻查資料，港英年代警察部的「政治部」（Special Branch），主要任務為反間諜及收集政治情報。據有書籍記載指，七十年代的「政治部」人數高達二千人，由副處長主理，擁有直接謁見港督權力，屬絕對機密事宜，可架空處長，直接與英國內致部情報組織聯絡，要成為「政治部」一員須經政治審查及效忠程度須為國家信任。隨著香港主權移交，政治部於1995年解散。

現任保安局正、副局長均曾任保安部

「政治部」亦被視為警隊現時的保安部前身及延伸。保安局局長李家超，是回歸後首名警隊出身的保安局局長，他在警隊時曾出任刑事及保安處處長，副局長區志光亦有相似「警途」，分別於2011年任職助理處長（保安）長達四年，及後於2016年任刑事及保安處處長。