國安法｜黃之鋒、羅冠聰、周庭退出香港眾志　黃：繼續堅守香港

全國人大常委會今早（30日）通過「港版國安法」草案，香港眾志秘書長黃之鋒突然在Facebook表示，已辭任香港眾志秘書長一職，同時退出香港眾志，並會以「個人身份踐行信念」。黃之鋒稱，世界注目在國安法下其個人情況，「我會繼續堅守我家 - 香港，直到他們把我從這片地上滅聲、抹殺。」 眾志前主席羅冠聰、常委周庭亦宣布退出眾志。

香港眾志早前發起聯署，促請歐盟成員國發聲要求中央撤回「港版國安法」。（資料圖片）

周庭：無法再參與國際戰線

黃之鋒在Facebook表示，自創立眾志而來，團隊伙伴未曾離開政治風眼，但面對國安法壓境，「在香港從事民主反抗，憂心性命安危已不再是無稽之談」。他稱嚴峻的命運放在眼前，「個人禍福難料，更要拿起承擔的勇氣。我現在宣佈辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志，並會以個人身份踐行信念。」

黃之鋒說，相信此刻世界上仍有無數雙眼關切著香港，「也注目在國安法下我個人的情況，我會繼續堅守我家 - 香港，直到他們把我從這片地上滅聲、抹殺。」他之稱在Twitter稱，若他未來不能發聲，希望國際社會持續為香港發聲。

周庭亦宣布從今天起退出香港眾志，她稱作為創立團體其中一員，這是沉重且迫不得已的決定，並表明無法再參與未來的國際連結工作。

眾志常委敖卓軒（右一）長期在美國從事國際遊說工作。（資料圖片／黃之鋒fb）

國際戰主力敖卓軒亦退出

眾志創黨主席羅冠聰指，在「港版國安法」下，香港掀起「一鼓腥風血雨的文革潮」，在浪尖的政治人物風險更大，難料自身安危。他稱港人的抗爭不會止息，並宣佈退出香港眾志，並以個人名義繼續參與反抗運動。

長期在美國從事國際遊說的眾志常委敖卓軒亦宣佈辭任，並遞交退會通知，即日起正式離開眾志。

另外，曾加入學民思潮的元朗區議員張秀賢在Facebook表示，不會離開香港，他指由一開始參與社運，最多只會想過留案底，但門檻愈來愈高，由社會服務令變成以年計監禁，甚至是終身監禁。他稱任何人都害怕面對如此代價，包括他自己，但想到去年反修例示威以來，多人被控告暴動罪，面對以年計的監禁，更有人因此「流亡海外」，「我們如果走了，又怎能對得住香港這個地方？」