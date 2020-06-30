港版國安法│消息指人大常委通過草案　林鄭：這刻不適合回應提問

全國人大常委會今早（30日）閉幕，消息指，會上以全票162票表決通過「港版國安法」草案，料稍後正式公開具體條文。行政長官林鄭月娥今早（30）召開行政會議，被追問有關近日關於國安法的種種傳聞，包括公安部副部長領導國安公署、分裂國家者最高刑期為終身監禁、特首辦主任陳國基將兼任國家安全委會秘書長等問題，惟林鄭以全國人大常委會尚未結束會議，認為這刻不適合回應任何提問。

林鄭稱，由於人大常委正開會，這刻不適合回應「港版國安法」提問。(高仲明攝)

【09:55】有記者質疑條文已獲通過，林鄭在立法有何角色、有什麼可以透露，林鄭仍拒絕回答。

對於美國宣布撤銷香港特殊地位，林鄭稱尚未知詳情，但美國每年賺取最高300億元美金的貿易順差，而現時只閃針對軍用及軍民兩用產品出口需先申請出口許可證，不等於不容許入口。就美方擔心出口物品會被轉移至其他地方，林鄭反駁指香港有嚴謹貿易管制制度，強調「以前唔會，今日唔會，未來唔會」。

她又指，港府早就制裁做好評估，因不斷有人乞求外美國制裁，但港府的入口量不多，且能在其他國家找到替代品，表明不會嚇怕，若國家作出適時的反制措施，特區會全面配合。

【09:54】人大常委會剛通過《港區國安法》，被問到有消息指警方會新增一名副處長管理警隊內主管國家安全的部門首長，以及最高刑罰是否終身監禁等細節問題，林鄭只重申不適宜回應。

【09:51】林鄭表示，對於有部分防疫限制措施將於7月2日到期，政府稍後將公布是否放寬，而在本港兩星期無本地確診個案後，傾向將放寬有關措施，但她指出外國有些國家在放寬措施後就有所反彈，所以要有所平衡，林鄭又說，得知有演藝界及康文場地現時只可有一半人數入場，強調政府會重點看看是否可放寬有關措施。

至於何時會公布健康碼，林鄭說籌備工作已進入最後階段，政府會爭取在這個星期公布。

林鄭表示，政府傾向放寬防疫措施。(高仲明攝)

【09:46】行政長官林鄭月娥出席行政會議前，首先主動提及部分市民及傳媒關心《港區國安法》，近兩天亦有許多對有關條文及人事安排的揣測及報道。林鄭表示，由於全國人大常委會仍未結束會議，認為這刻不適合回應任何提問，但承諾當人大常委會通過法例，並列入《基本法》附件三，由特區政府公布實施時，她及主要官員屆時會盡最大努力回應提問，特別是如何落實及執行。

第四批逾1.1萬名僱主 下周初獲發放保就業工資補貼

隨後，林鄭月娥便詳述有關政府「保就業」計劃進展，表示將公布的第四批申請名單，涉及11,044名僱主、274,600名僱員，一共超過63億元將於下周初發放。林鄭表示，第四批名單中，中大型企業僱主較前三批多，第四批名單中有8.3%是50人以上的中大型企業，反映大型企業是較遲才提出申請；而每名僱主的工資補貼額平均超過50萬元，較之前的21萬元多。

此外，約1萬名自僱人士，也將於下周初獲發放1.5萬元補貼。