港版國安法｜梁振英：803基金懸賞舉報違國安法人士　最高達100萬

全國人大常委會今早（30日）通過「港版國安法」，香港眾志秘書長黃之鋒、前主席羅冠聰、常委周庭相繼在Facebook宣布退出眾志；其後主張「港獨」的香港民族陣綫也在Facebook表示，即日起遣散所有香港地區成員，包括發言人梁頌恆。 全國政協副主席、前特首梁振英今在Facebook表示，由其發起成立的《803基金》將懸賞，最高可達100萬元賞金，以鼓勵舉報及協助拘捕違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的本港及其他地區人士、提供在逃犯罪人士現況以及提供任何其他有關情報。

梁振英以《803基金》懸賞舉報違國安法人士。（資料圖片）

梁振英今早「非常勤力」，截至下午1時，已在其Facebook連出8個帖文，其中包括黃之鋒、羅冠聰及周庭在各人Facebook有關退出眾志聲明截圖，又稱三人當中以周庭最為聰明，相信與周庭於其Facebook中表示，未來將無法再參與國際連結工作有關。

至於最新一則帖文，梁振英以《803基金》懸賞，鼓勵鼓勵舉報及協助拘捕違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的本港及其他地區人士、提供在逃犯罪人士現況以及提供任何其他有關情報，賞金最高可達100萬港元。



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