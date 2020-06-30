國安法〡梁頌恆任發言人　香港民族陣綫宣布「遣散」所有香港成員

全國人大常委會今早（30日）通過「港版國安法」，繼黃之鋒、羅冠聰等人宣布退出香港眾志後，主張「港獨」的香港民族陣綫在Facebook表示，即日起遣散所有香港地區成員（包括發言人在內），唯海外分部繼續運作。民族陣綫發言人是因宣誓風波被取消立法會議員資格的梁頌恆。 民族陣綫稱「遣散不代表停止」，組織海外分部將會接手目前全部工作，並於海外繼續推動香港獨立，「直至勝利為止」。

梁頌恆因宣誓風波被取消議員資格。（資料圖片）

稱海外分部接手「港獨」工作

香港民族陣綫在Facebook發文指，香港本部解散，所有工作將會由台北及英國的海外分部接手，推動「港獨」的文宣、海外外交及行動會繼續。

香港民族陣綫於2015年成立，提出「民族自決」以實現香港獨立，梁頌恆於2018年加入並出任發言人。

灣仔區議員李永財（中）退出維多利亞協會。（資料圖片）

被指「港獨」組織 維協停止運作

另外，灣仔區議員李永財宣布退出維多利亞社區協會，他稱面對「港版國安法」通過，「為了進一步表明服務社區及居民的理念」，決定以獨立身份服務社區，辭任維協副主席及完全退出維多利亞社區協會。李永財稱，維協一直以來都是地區組織，2016年起註冊為合法社團，「一直以擁護香港特別行政區基本法為首要，反對港獨」。

維協成員周世傑、彭家浩、何志宏今日亦宣布退出維協，其中周世傑在Facebook指，一直堅決反對「港獨」，並擁護《基本法》，以香港居民的福祉為最大依歸，不分政治立場為街坊服務，未來會以西環區居民的身份服務。

《文匯報》曾於2019年報道，指維協是「獨派」組織，並指李永財曾在香港大球場一次街站中，「找來了（港獨聯召集人）陳家駒及一班『獨人』坐陣幫手，立場顯而易見」。李永財之後發聲明否認支持「港獨」，他去年參加灣仔區議會，成功當選。