國安法｜梁君彥歡迎納入基本法附件三　冀國際閱條文後理解

港版國安法已被納入《基本法》附件三，立法會主席梁君彥對此表示歡迎，期望港府盡快到立法會向議員解釋執行的細節，多向公眾解說。他寄語社會大眾團結一致，讓香港重新出發。 雖然國安法的條文細則，在人大常委會通過納入時仍未公開，但梁君彥強調，希望國際社會多理解條文內容，明白立法有助確保香港社會穩定，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。

梁君彥表示，寄語社會大眾團結一致，讓香港重新出發。（盧翊銘攝）

梁君彥指，中央在國家層面立法，體現國家安全是「一國兩制」下的中央事宜，制定國安法是為了堅持「一國兩制」運作、貫徹高度自治原則，保護香港長遠穩定繁榮，保護絕大多數市民的權利及自由，令經濟蓬勃發展。

梁君彥表示，理解社對立法有不同聲音，而中央已聽取不同意見。

梁君彥提到，泛民要求特首到立法會出席答問大會解說國安法之後，他已隨即寫信至特首辦轉達此要求，現正等候答覆。

雖然國安法的條文，在法例通過前一直未有公開，外間難以理解法例內容，但梁君彥指，外界透過各種渠道已可對立法框架略知一二，強調國安法的立法精神對香港有益，形容過去一年不少市民擔驚受怕，相信立法對本港對經濟有幫助。

被問到國安法立法無需由立法會處理，是否「甩難」，梁君彥只表示，政府向立法會提交的任何法案，他都會按《基本法》及立法會議事規則處理。