港版國安法｜台灣總統府：以制度化作為提供香港人必要的人道協助

全國人大常委會在周二（6月30日）上午表決通過「港版國安法」草案，預料將會在明天（7月1日）起實施。 台灣總統府發言人張惇涵30日下午表示，台灣會繼續透過制度化的作為，給予香港人最實際的支持與協助，繼續提供香港人民必要的人道協助。

台灣成立執行「香港人道援助關懷行動專案」的「台港服務交流辦公室」，並將在7月1日正式營運，向港人提供就學、就業、移民等協助。（資料圖片）

張惇涵表示，北京當局繞過香港立法機構，打破「五十年不變」、「高度自治」等承諾，大幅壓縮香港言論自由和司法獨立，在香港回歸23周年的前夕通過該項法案，顯得格外諷刺，也更印證了「一國兩制」的不可行。

張惇涵又表示，除了嚴厲譴責北京當局繼續侵害香港的民主及人權外，也要再次呼籲北京當局，唯有與香港人民展開誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會回歸平靜。

「台港服務交流辦公室」7月1日正式運作

張惇涵稱，因應香港形勢持續惡化，台灣也會繼續透過制度化的作為，給予香港人最實際的支持與協助。「香港人道援助關懷行動專案」已經啟動，由7月1日開始，「台港服務交流辦公室」就會正式運作，透過陸委會跨部會協調，編列預算挹注經費，整合民間力量。台灣會繼續提供香港人民必要的人道協助。

據早前報道，台灣陸委會於6月18日公布「香港人道援助關懷行動專案」，宣布在台港策進會下設「台港服務交流辦公室」，專案處理港人因政治因素請求協助，同時也提供港人赴台就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業、國際法人團體赴台等專案諮詢與協助服務。

台灣總統蔡英文稱，台灣政府會持續支持香港人民在自由、人權、民主道路上所做的各項努力。（資料圖片）

蔡英文：證明「一國兩制」不可行

全國人大常委會表決通過「港版國安法」草案，台灣總統蔡英文、行政院等30日都先後發聲明譴責。其中蔡英文稱對大陸感到非常失望，這證明「一國兩制」不可行，又稱台灣政府也會持續支持香港人民在自由、人權、民主道路上所做的各項努力。

（《聯合報》）