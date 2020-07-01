國安法生效翌日　羅冠聰：將出席美國國會聽證會　稱面對一定風險

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港版國安法昨日（6月30日）通過並刊憲生效，列明四類罪行定義及罰則，其中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，最高可囚終身。一般相信，條文將影響從事「國際線」的民主派人士。

前香港眾志常委羅冠聰表示，在國安法生效的翌日（即今日），將會以視像方式出席美國國會外交事務委員會的聽證會，「陳述國安法對香港法治、制度的破壞」。

港區國安法生效後，民主派「國際線」有機會被視為犯法。（資料圖片）

承認參與聽證會面對一定風險

羅冠聰在社交網表示，閱讀國安法條文後，認為涵蓋範圍極闊，包括呼籲制裁、導致他人「憎恨」政權，都可以是最高刑期終身監禁的刑罰。

羅冠聰指，國際戰線是「北京痛恨的抗爭戰場」，假若民主派在國際層面失去蹤影，香港的抗爭會陷入更被動的局面，因此在國安法生效的翌日，他將會以視像方式出席美國國會外交事務委員會的聽證會，「陳述國安法對香港法治、制度的破壞」。他稱國安法後「一國兩制已死」是國際共識，香港人如何自處受世界關注。

羅冠聰承認，參與聽證會要面對一定風險，即使其說法符合國際標準、外交邏輯，也有機會被指違反國安法，但他指只願真相能被聽見，「世界能夠繼續支援香港」。

羅冠聰。（資料圖片）

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