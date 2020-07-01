港版國安法｜大律師公會發聲明　促港府急切處理法案與基本法矛盾

「港版國安法」昨晚（6月30日）條文曝光，隨即生效。大律師公會發聲明，憂慮法案會損害人權自由，促請港府急切處理法案與《基本法》保障的矛盾。

大律師公會指，國安法公布前未經諮詢，香港無人在法律生效前了解過草案內容，律師、法官、警察及香港市民無機會熟悉這項新法律的內容，包括涉及的嚴重罪行。

聲明指，國安法不少地方與《基本法》有牴觸，而第62條指「香港特別行政區本地法律規定與本法不一致的，適用本法規定」，公會表示，條文或會凌駕所有香港法例，包括執行《公民權利和政治權利國際公約》的《香港人權法案條例》。公會指，如何處理國安法與《基本法》保障之間的矛盾，是港府急切需要處理的事情。

非武力非法手段顛覆國家 或損言論自由

條文列明在中央駐港國安公署行使管轄權時，可以將嫌疑人移送到內地受審。大律師公會表示，該做法並不是一般的司法引渡，而到內地審訊時是適用內地刑事訴訟程序，令人關注嫌疑人能否得到公平審判權利。

聲明又憂慮四項罪行缺乏清晰指引，如涉及顛覆國家政權罪涵蓋非武力的非法手段，例如非法集會，可能損害言論自由，或限制傳媒批評及監察政府。而勾結外國勢力亦引起關注，憂慮有學術界、非政府組織和媒體或被取締。

大律師公會表示，需要徹底研究國安法，以了解如何運作以及對現有法律與司法系統的影響。