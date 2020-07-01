港版國安法〡條文加強網絡措施　劉兆佳料先勸籲港獨資訊網站下架

「港版國安法」昨晚起實施，條文有6個章節共66條法律條文，其中第9條和第10條提及，特區政府應該加強維護國家安全和防範恐怖活動的工作，對網絡、學校、社會團體、媒體等加強宣傳、指導、監督和管理，提高香港市民的國家意識和守法意識。 對於如何加強對網絡採必要措施，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，若網站出現涉「港獨」等，特區政府可先勸籲網站收回有關資訊，若不成功就作出警告，最後才會「出手」執法；香港資訊科技商會榮譽會方保僑預料，禁網或禁手機應用程式的機會低，相信特區政府最重要是要阻止信息的流通。

港版國安法條文第9條和第10條提及，特區政府應該加強維護國家安全和防範恐怖活動的工作，對網絡、學校、社會團體、媒體等加強宣傳、指導、監督和管理，提高香港市民的國家意識和守法意識。（資料圖片）

劉兆佳表示，國安法主要起警告、震懾作用，如非必要亦不會動用，特別是第9條提到的對學校加強指導、管理，「警察都唔想入學校拉人」。至於如何加強對網絡採取必要措施，例如「連登」討論區，劉兆佳指，特區可加強與網站負責人聯繫，若網站出現「港獨」帖子、文章等，可先以勸喻方式要求網站將相關內容下架，講明如何做不算觸犯國安法，若勸喻不果，可再作警告，執法是最後一步，「（當局）不是想執法，但如果去到嚴重程度，亦不能不插手」。

；香港資訊科技商會榮譽會方保僑預料，禁網或禁手機應用程式的機會低，相信特區政府最重要是要阻止信息的流通。（資料圖片）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，政府禁網或手機應用程式（APP）的機會低。他舉例指，開發地為俄羅斯的手機應用程式Telegram，當地政府近日亦需解除禁令，預料香港禁用情況較低。方亦提及，政府最近亦在telegram設立頻道發放信息和宣傳（政府2月推出「抗疫資訊頻道」），相信未必會採取相關措施。

方保僑估計，政府主要希望是阻止信息流通，認為或有機會與互聯網服務供應商合作，要求對方提供資料等。他又指，未有國安法前，警方亦曾以Facebook網上討論區的言論作拘捕，憂慮立法後，有關情況會更嚴重，而網民和傳媒更可能出現自我審查。