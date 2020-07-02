國安法｜涂謹申批警方有殺錯冇放過　憂國安人員在港「打橫行」

港區國安法前日（6月30日）晚上生效，昨日有大批市民上街反對國安法，警方截至昨晚10時拘捕至少370人，當中10人被指涉嫌違反國安法。民主黨立法會議員涂謹申在港台節目中表示，昨日警方執法的行動，明顯是「有殺錯，無放過」，向北京展示姿態，單純藏有港獨標語旗幟都被捕，是太過分。 他又提到，國安法具體條文有許多地方都非常可怕，例如國安公署人員不受香港機構監管，日後可在香港「打橫行」，即使發現國安人員違法，市民都不知如何投訴；外國人在外地說過被認為「違反港區國安法」的言論，竟然也受法例限制，到時「幾十億人都怕咗你」，影響別國的國家安全。

▼國安法刊憲 七一各區情況▼

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涂謹申指，昨日有示威現場人士只因藏有港獨相關標語，都被指違反國安法被捕。他指在國際人權公約中，如果沒有實際其他行為都不會觸犯相關法例，國安也沒有即時受到危害，不知警方內部如何理解法例。

《明報》引述警方消息指，諮詢法律意見後認為在遊行現場或公眾地方如商場高呼「光復香港，時代革命」將會違法，因口號源於本土民主前線前發言人梁天琦，而他過往曾提出港獨。涂謹申指，這個說法相當危險，因為一個口號不同人可以有不同解讀，如果有某個人撰文指某口號是港獨，其他人說相關的話都被當成港獨，那定義就可以無限延伸。

涂謹申認為，法律上需要先證明該人是否有主觀意思提倡某件事，指控才可成立，但現時證明的過程都不用。他坦言，相信警方的行動是「有殺錯冇放過」，向北京展示出「好有決心」，任何行為一沾邊就「拉咗先」，事後再羅織罪證。

涂謹申。（資料圖片）

指條例「無遠弗屆」

有關《港區國安法》具體內容，涂謹申認為有許多內容都相當可怕，例如第六十條指駐港國安公署人員執行職務的行為不受香港管轄。他指，1997年回歸前許多港人的恐懼，就是在於國安人員、公安在香港「打橫行」。一旦這些人員日後在香港違法，警察見到他們又不敢保障市民權利，法院又管轄不了，何來「須遵守香港法律」之說。

律政司司長鄭若驊昨引述第五十條指，國安人員「依法接受國家監察機關的監督」，但涂謹申指現時香港的法律管不到他們，香港人變相只能向內地國安部門「投訴」，質疑這實際上是否可行。最嚴重的是，到底這些國安人員是真的完全在做國安工作，不受公眾監察。

至於第三十八條提到，不具香港永久性居民身份的人，在香港以外針對香港實施的犯罪行為，也適用本法。涂謹申指這是「全世界震動」，當該人在自己的國內自由表達政見，如討論香港前途問題，被中國/香港政府認為犯罪，日後只要到香港甚或在香港轉機，都可以被拘捕。甚至如果認真執行，與香港/中國有逃犯移交協議的地方的國民，都可能受到牽連。

涂謹申指，第三十八條牽連甚廣，反問在台灣支持蔡英文當總統的八百多萬人，如果公開討論、支持某種主張，會否都被指「台獨」，受到港區國安法的分裂罪影響。他指如果真的如此無遠弗屆，全世界「幾十億人都怕咗你」，這一併影響全世界的學術自由和言論自由，同時威脅其他國家的安全，因為他們都需要保護自己人民的安全。

有說法指部分先進國家都有類似條文，規管境外人士，涂謹申指這視乎國際體系是否相信該國家是尊重人權，有些國家的法例中，對方需要做到「武力攻打領土」的層面，才會受到法例影響，但現時香港連被指藏有港獨標語都會被捕，很難令人信服。

譚耀宗。（資料圖片）

譚耀宗：覺得標語可能有問題就自行避開

全國人大常委譚耀宗指，昨日七一示威的情況，與去年相比參與人數和暴力程度都低很多，不過仍然有人觸犯國安法。

被問到官方原先指法例只針對「極少數人」，但首日就有10人涉相關罪行被捕，是否表示條例過辣，譚耀宗認為不是，因為如果過辣就不會有人嘗試觸碰。他呼籲，市民不要再以身試法，這對香港社會、國家、自己都沒有好處。有關法例震懾力，他指法例通過前有部分團體被指港獨有關，都自行解散，他認為是「好事」。

至於有人因藏有港獨相關標語被捕，譚耀宗指個人認為藏有而被捕也屬正常，當然情節是否嚴重、有沒有背後組織、行動，警方會調查，最後看律政署的決定，但他認為起碼表面上有牴觸。有關「光復香港，時代革命」標語，譚耀宗認為有問題，至於市民會否因為戴有相關飾物而墮法網，他指「如果你覺得有問題咪盡量避開」。