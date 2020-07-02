國務院任命特首辦主任陳國基為國安委秘書長　區嘉宏為入境處處長

國務院今日（7月2日）任命特首辦主任陳國基，為維護國家安全委員會的秘書長；區嘉宏為入境處處長。

特首辦主任陳國基，會同時擔任國家安全委員會秘書長。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

新華社報道，國務院於2020年7月2日決定，依照《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的提名，任命陳國基為香港特別行政區維護國家安全委員會秘書長。國務院同時任命區嘉宏為入境處處長。

陳國基於1982年加入香港入境事務處，2009年9月晉升為副處長，2011年成為處長，2016年退休。2017年林鄭月娥上任特首後，陳國基擔任行政長官辦公室主任。

國務院任命區嘉宏為入境處處長。（資料圖片 / 李澤彤攝）

現年53歲的區嘉宏，1988年任職助理入境事務主任，加入入境處近32年，2018年晉升入境處助理處長，去年再接替退休的羅振南出任副處長。前處長曾國衞今年轉任政制及內地事務局局長，區嘉宏署任處長，現時正式「坐正」。

政府中午發新聞稿，公布區嘉宏的任命。特首林鄭月娥表示：「區嘉宏在入境事務處服務三十多年，擁有豐富的部門運作經驗。他具備領導和管理才能，我深信他定能帶領入境事務處，迎接未來的挑戰。」