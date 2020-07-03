港版國安法〡譚惠珠質疑「光復」有推翻意味　感區選無DQ是走漏眼

《港區國安法》上月31日起實施，警方前日七一遊行拘捕10人，涉煽動或教唆他人分裂或顛覆國家的行為，違反《港區國安法》。特區政府昨晚（2日）發聲明表示，「光復香港、時代革命」口號在今時今日，是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。 基本法委員會副主任譚惠珠今（3日）出席港台節目《千禧年代》時表示，「光復香港、時代革命」的口號有問題，又指「光復」是一個地方原來屬於你，被奪走後要取回的意思，如抗日戰爭。譚惠珠強調，香港是中國不可分離的一部分，管轄權和主導權都在中國，質疑「光復」是否意味要推翻一些事。對於去年區議會選舉沒有人因這口號而被取消參選資格，譚惠珠稱她當時感覺是「走漏（眼）了」。

譚惠珠強調，香港是中國不可分離的一部分，管轄權和主導權都在中國，質疑「光復」是否意味要推翻一些事。（資料圖片）

譚惠珠指，只叫「光復香港、時代革命」未必會違反國安法，但可成為表徵繼續查下去，強調要視乎其行動、意圖及當時的環境，不能只抽出一件事，「由頭到尾睇清劇本」。她舉例稱，若一班人有組織地叫口號，同時行動涉及暴力，就有機會觸犯國安法。

被問到歌曲《願榮光歸香港》是否同屬禁歌，譚惠珠稱，自己從來沒有聽過這首歌，但然歌曲中提及「光復」及「時代革命」的字眼，即歌詞同樣有問題，情況與「光復香港、時代革命」相同。對於這樣會否造成白色恐怖，譚惠珠否認，「大家揸車不可以超越雙白線，被問條線會否在何年何月改變，她形容「君子不立危牆之下」。

譚惠珠又指，港區國安法與《基本法》都是全國性法律，但由於港區國安法是後法，較《基本法》後實施，故優先於前法的《基本法》，對於律政司司長可發指示訴訟毋須有陪審團的情況下審理，並由三名法官組成審判庭，她認為沒有違反《基本法》。

她又提及，有強烈意見認為條文應有追溯力，但最後條文亦沒有列出，希望讓大家能夠重新出發，了解到在「一國兩制」上，一國要一致，但兩制要互尊重，而不是互相歧視，最重要是回到一國兩制原來的精神。