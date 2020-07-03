港版國安法｜郭榮鏗：若特首不顧司法機關意見　即打破司法獨立

終審法院首席法官馬道立發表聲明，表示處理《港區國安法》案件和上訴的指定法官及相關的法庭運作，必須符合《基本法》的規定，所有指定法官將來自司法機構的現任法官。 法律界立法會議員郭榮鏗接受電台訪問時表示，馬道立的聲明重申司法獨立以及基本的法律原則，若特首和委員會堅持己見，不顧司法機關意見的話，也就打破司法獨立。他問道：「如果國安法硬要打破，聲明就是重申基本原則，是不是現在要攤牌，要打破？」

法律界立法會議員郭榮鏗接受電台訪問時表示，馬道立的聲明重申司法獨立以及基本的法律原則，當法庭處理案件，包括委派法官和審理案件方式，都是法院按法理基礎自行決定。

根據《港區國安法》第44條，特首在指定法官處理危害國家安全犯罪案件前，可徵詢維護國家安全委員會和終審法院首席法官的意見。

郭榮鏗同意馬道立說法，特首不應根據政治上的考慮去任命指定法官，雖然可以諮詢終審法院法官，但做法應該由終審法院法官決定，不要某些政治理念影響任命的法官，是一貫做法。不同法官有專長審理民事或刑事案件，由法院領導區分他們審理的案件，是司法機關內部決定。

郭榮鏗指出《港區國安法》的相關字眼是「可徵詢」的話，如果不徵詢，質疑特首是否可以自行委任法官。他又問，如果終審法院首席法官不同意，由誰作決定，屆時或會衍生法律問題。一旦所徵詢的意見不獲特首或委員同意的，他質疑最後如何解決。若特首和委員會堅持己見，不顧司法機關意見的話，也就打破司法獨立。他強調香港是三權分立，司法機關獨立審理案件是基本原則。

他認為，聲明再次表明司法機關在一國兩制下的司法獨立，他問道：「如果國安法硬要打破（司法獨立），聲明就是重申基本原則，是不是現在要攤牌，要打破？」

郭榮鏗表示，馬道立的聲明重申司法獨立以及基本的法律原則。（資料圖片／羅君豪攝）

對於昨日（7月2日）政府聲明指「光復香港時代革命」有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意，是《港區國安法》所禁止的，郭榮鏗認為是打壓言論自由，他覺得可笑，「不是文字獄是甚麼？」早前政府表示不會以言入罪，只針對極少數人，但現是可判終身監禁，他問：「不是限制香港人自由是甚麼？」

郭榮鏗說，現在可以《港區國安法》取消議員資格，對於選舉主任或以此審視參選議員資格，表示沒有懸念，擔心遲些「香港人加油」都有分裂含意，他質疑日後句子有不同被解讀的含意，違反《港區國安法》。

日前有人涉嫌犯《港區國安法》被捕，郭榮鏗指出條文不清晰，未展示標語已經不容許，形容為不可思議（ridiculous），限制市民的言論自由，無奈嘆道「想不到香港敗壞得那麼快」。