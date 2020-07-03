七一遊行｜梁振英FB懸紅50萬　緝拿時代廣場高空擲物示威者

《港區國安法》生效的首個七一回歸日，民陣遊行申請被警方反對，但當日仍有大批人士在港島參與遊行示威，警方最終拘捕370人，當中6男4女涉嫌違反《港區國安法》。而當日傍晚警方曾稱在時代廣場外一帶人士涉參與非法集結，其後大批警員衝入時代廣場內。有示威者在警員進入時代廣場其間於高空擲下一支欄杆座，警員隨即於商場內多次發射胡椒球彈。 全國政協副主席，前行政長官梁振英今日（3日）於社交網站發文，稱懸紅50萬緝拿當日「誘使警員進入執法」，繼而高空擲物，意圖令執法者「身體嚴重受傷」的组織者或参與者。

全國政協副主席，前行政長官梁振英今日（3日）於社交網站發文，稱懸空50萬緝拿當日「誘使警員進入執法」，繼而高空擲物，意圖令執法者「身體嚴重受傷」的组織者或参與者。（梁振英Facebook截圖）

由梁振英設立的《803基金》一直以懸紅的方式，鼓勵市民舉報在反修例運動中涉嫌犯法的示威者。七一遊行當日有示威者於銅鑼灣高士威道刺傷防暴警員，梁振英也懸紅50萬緝拿該示威者。

日前梁振英亦以100萬元賞金懸賞，以鼓勵舉報及協助拘捕違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的本港及其他地區人士、提供在逃犯罪人士現況以及提供任何其他有關情報。

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