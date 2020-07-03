港版國安法｜鄭雁雄任國安公署署長　曾處理烏坎村事件爆金句

國務院今天（3日）決定任命鄭雁雄為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長。鄭原為廣東省委常委、秘書長，於2011至2013年擔任汕尾市委書記，曾處理烏坎村事件，一度稱「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」。另外，國務院亦任命前公安部國內安全保衛局局長、中聯辦警聯部部長李江舟，及孫青野為國安公署副署長。 根據資料，廣東省常委兼秘書長一般屬副部級。

鄭雁雄任國安公署署長。(資料圖片)

鄭雁雄曾處理烏坎村事件

長年在廣東工作的鄭雁雄，生於1963年8月，現年56歲，廣東汕頭市潮南區人，1986年5月加入中國共產黨。鄭雁雄於2005年於汕尾市出任市委副書記，隨後逐步爬升，在2009年至2011年擔任汕尾市委副書記市政府兼市長。鄭於2011年8月升任汕尾市委書記。

2013年，鄭雁雄出任廣東省委宣傳部副部長，於前年成為廣東省委秘書長，並於去年1月起兼任廣東省委常委。

鄭雁雄近期參與不少調研工作，其中於上月底，他與省委書記李希、省長馬興瑞到東莞市，參與調研。6月30日，以「決勝脫貧攻堅，助力鄉村振興」為主題的2020年廣東扶貧濟困日活動在廣州舉行，鄭雁雄當時參加會見碧桂園控股、恆大集團、敏捷集團、珠江投資、萬科股份、佳兆業集團、星河灣集團等代表。

鄭雁雄擔任汕尾市委書記時，被指以強硬手段處理烏坎村事件，當時向村民發放題為「勸喻和平解決」光碟，批評村民透過境外媒體「出頭」，並稱：「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」。

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被任命為國安公署副署長的李江舟，本身為公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長。李江舟於1968年出生，畢業於中國人民公安大學偵察系，並於1990年加入公安部。李江舟具備港澳事務經驗，曾擔任公安部港澳台辦主任，並於2016年12月起擔任公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長至今。