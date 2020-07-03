七一遊行︳記者被水炮擊中　記協對警方未有回應感失望　

香港記者協會（記協）回應警察公共關係科總警司郭嘉銓的覆函，再提及七一遊行中最少四名記者被水砲車水柱擊中後倒地受傷，另有多名新聞工作者近距離被胡椒噴霧射中。記協及其他工會和新聞機構，已即日發表聲明譴責及要求停止傷害記者，但警方一直未有正面回應「警暴」問題，記協表示失望。

7月1日，警方水砲車向記者方向射水。(羅君豪攝)

記協對警務人員宣稱尊重新聞自己及新聞工作者，但前線警務人員對新聞工作者「襲擊行為」有增無減表示無奈，再次強調記者在衝突現場出現只為採訪，無意阻礙警方執行職務。記協促請警方停止對新聞工作者作出任何形式的暴力和傷害，停止打壓新聞自由。

呼籲公眾勿穿記者裝束到示威遊行現場

另外，記協信中提到警方傳媒聯絡隊人員當日發現一名並非記者的女子，穿着寫上「PRESS 記者」的背心，其後涉嫌非法集結被拘捕。記協對此表示十分關注，呼籲公眾人士注意，如非進行採訪工作，切勿身穿記者裝束到示威遊行現場或混入記者群中，以免引起混亂及為自身帶來危險。

記協回應警方對兩間網媒的文章標題和直播手法表示不滿，並透過現行機制和渠道向記協作出投訴。記協回應表示將和其他新聞機構在接獲投訴後，公平公正處理。

警方致函記協全文↓

對警方未能回應 「警暴」問題，記協表示失望