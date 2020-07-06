國安法｜前京官徐澤撰文批「司法獨大」　質疑李國能觀點違基本法

全國人大常委會上月底通過「港版國安法」草案前，終審法院前首席法官李國能曾發文質疑，由特首指定法官審理國安案件損害香港的司法獨立。 全國港澳研究會會長、前港澳辦副主任徐澤今日（6日）撰文反駁，指《基本法》規定的特區政治體制是以行政長官為核心的行政主導體制，非「三權分立」，任命法官是香港基本法賦予行政長官的重要權力，有關安排無損司法獨立。

香港回歸後首任終審法院首席法官李國能。（GettyImages）

稱香港非行「三權分立」

徐澤以「由行政長官指定法官審理國家安全案件 『損害香港司法獨立』嗎？」為題撰文，指行政長官不止是行政機關的首長，更是特區首長，所擔負的責任決定了行政長官是特區執行《基本法》的第一責任人，其被賦予的職權中就包括任命法官。

徐澤指，李國能通過判例建立了香港法院的憲法性管轄權，也就是違憲審查權，努力營造「司法獨大」、「司法至上」，硬是把行政長官視為隻是行政機關首長，他才能得出「行政長官指定法官是行政干預司法，損害司法獨立」的看法。徐澤批評，這正是長期以來，香港社會普遍存在的一個對特區政治體制的錯誤理解，「即把以行政長官為核心的行政主導體制扭曲為『三權分立』體制的主要原因所在。」

全國港澳研究會會長徐澤。（港澳研究會）

徐澤：特首任命法官具實質性

徐澤又指，法官的任命權或不任命權在行政長官，此權力是實質性的，不是程序性的，而根據《基本法》第88條規定的獨立委員會有推薦權，行政長官應在該委員會推薦名單中作出任命決定，推薦權不能演繹為決定權，行政長官有權不接受該委員會作出的推薦，要求其重新推薦，直至行政長官接受並作出任命，「由此也可進一步理解，香港國安法關於行政長官指定審理國安案件的法官，在指定前可徵詢特區國安委和終審法院首席法官的規定，與《基本法》有關規定在法理上是一緻的，是行政長官權責範圍内的事項。」

他指，特首任命法官前，還要徵詢終審法院首席法官的意見，「這就更加體現了國安法尊重和維護特區司法體制的立法精神。因此說，李前大法官的擔憂可以不必了。」

國安法於6月30日生效，指定法官的人選引起關注。（資料圖片）

徐：《基本法》沒賦予港法院「憲法性管轄權」

至於司法獨立，徐澤認為，這是指法官獨立審判案件，不受任何個人或機構的干涉，司法人員的履職行為不受法律追究等，但司法機構並不因此就有權拒絕來自其他方面的合法制約，司法機構並不因此可以變成一個自把自為的獨立王國，「司法機構如何組成，這就不是司法機構可以自行決定的，法官的任命權屬於行政長官就是一個例證。更重要的是，儘管《基本法》賦予了香港終審權，但其司法機構仍隻是一個地方的司法機構。」

徐澤強調，司法獨立絕不是「司法獨大」，更不是「司法至上」，「翻遍《基本法》，找不到《基本法》是香港『小憲法』的依據，更沒有賦予香港法院『憲法性管轄權』的規定，李前大法官是香港法律界、司法界的『領頭羊』，應該知道言必有據，方為正道。」

徐澤在文末指，李國能及其響應者之所以提出了一些違反《基本法》的觀點，「大概是因爲他們從沒有全面準確地理解『一國兩制』的憲制秩序是以憲法和《基本法》為共同憲制基礎」，呼籲對方搞清楚憲法和《基本法》關係，「這是每個打算以香港為家、建設香港新家園的人，尤其是掌握公權力且身居要職的人必須掌握的基本功。」