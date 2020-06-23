港版國安法｜李國能：特首指定法官、中央擁管轄權　損司法獨立

《港區國安法》立法在即，終審法院前首席法官李國能，在報章發表聲明，指人大法工委的說明，指行政長官指定若干法官審理國安案件，中央機構在特定情況下有司法管轄權，會損害司法獨立，強調行政長官不適合自行選擇法官。他又指《草案》條文至今未公布是不幸。

李國能是回歸後首任終審法院首席法官。（資料圖片 / 林振東攝）

條文至今未公布實屬不幸

回歸後首任終審法院首席法官李國能，在《明報》和《南華早報》發表聲明。他指，《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》的草案至今仍未公布，實屬不幸。

法工委說明會跟香港法律原則 無建議有追溯力

但他說，值得留意的是，全國人大常委會法制工作委員會的《說明》表示會跟隨香港的法律原則，包括無罪假設。《說明》亦沒有建議法例具有追溯力。

李國能是回歸後首任終審法院首席法官。（資料圖片 / 黃國立攝）

李國能希望，就兩個影響司法制度的問題作出評論。即行政長官指定「法官池」，以及中央機構對極少數危害國家安全犯罪案件行使司法管轄權。

特首任國安委主席 不宜指定法官

李國能認為，行政長官不適合自行選擇法官。《說明》列明，行政長官有權指定若干法官審理涉及危害國家安全的案件，李國能認為這樣會損害司法獨立。

他指，根據《基本法》，行政長官是按獨立委員會，即司法人員推薦委員會的推薦而委任法官。挑選法官是建基於他們的司法及專業才能，法官會獨立地行使司法權力，不受任何干預。司法機構獨立於行政機關。應由獨立的司法機構決定審理這些案件的法官，不受行政機關的干預。

李國能認為，單憑行政長官會欠缺挑選法官時所需知道的法官的經驗和專長，而且作為將在香港成立的「維護國家安全委員會」主席，行政長官並不適宜獨自挑選指定法官。

若堅持特首選法官 必須依據首席法官或司法人員推薦委員會建議

李國能認為，如果不接受上述觀點，日後的安排起碼應該是，行政長官挑選這些法官時，必須依據首席法官或司法人員推薦委員會的建議，這能確保選人是基於專業和獨立的基礎。

被告不能享有香港司法程序保障 破壞《基本法》

人大法工會的《說明》寫明在特定情形下，中央機構或對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權。李國能認為，這也引起極大的關注。

行使管轄權時，這些案件會在內地處理及審理。案件的被告不能享有香港司法程序的保障。雖然這個管轄權只會在最例外的情况下行使，這仍會破壞香港法院在《基本法》授權行使的獨立司法權力。