港版國安法〡國家安全委員會首開會　全體成員合照　駱惠寧列席

「港版國安法」實施，特區政府在本月3日成立維護國家安全委員會，由特首林鄭月娥擔任主席，國安委今日（6日）舉行首次會議，全體成員出席，由中央政府指派的國家安全事務顧問、中聯辦主任駱惠寧亦列席會議。

國家安全委員會舉行首次會議，全體成員出席，包括國安事務顧問駱惠寧（前排左二）。（政府新聞處）

工作信息不予公開

國安委由特首林鄭月娥擔任主席，成員包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強、警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、入境事務處處長區嘉宏、海關關長鄧以海和行政長官辦公室主任陳國基。陳國基亦同時兼任國安委秘書長。



國安委按《國安法》第15條設立國家安全事務顧問，就國安委履行維護國家安全職責相關事務提供意見，並將列席國安委會議。國務院早前已決定任命中聯辦主任駱惠寧出任國家安全事務顧問。



根據《國安法》第14條，國安委的職責為：（一）分析研判香港特別行政區維護國家安全形勢，規劃有關工作，制定香港特別行政區維護國家安全政策；（二）推進香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制建設；（三）協調香港特別行政區維護國家安全的重點工作和重大行動。《國安法》第十四條亦明確規定國安委的工作不受特區任何其他機構、組織和個人的干涉，工作信息不予公開，作出的決定不受司法覆核。