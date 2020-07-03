國安法〡今年三大涉港任命　鄭雁雄、駱惠寧、夏寶龍有1共通點

去年修訂逃犯條例引爆反修例風波，亦令中央政府改變對港事務的人事及政策。由中聯辦主任王志民換成駱惠寧，到港澳辦主任由張曉明換成夏寶龍，再到今日的一項最新涉港人事任命，就是屬「港版國安法」重要配置、中央新設的駐港維護國安公署的署長鄭雁雄。 三個任命的共通點，是由地方大員出任涉港要職：港澳辦、中聯辦不再由港澳辦系統內升遷，或挑選具對外經驗人員擔任，打破數十年來傳統慣例，而今次國安公署的負責人亦非由公安系統中點將，令外界跌得一地眼鏡碎。三項任命貫串一個特點——擁有處理群眾嚴重衝突或社會公共危機經驗，成為北京揀人的主要條件。

駱惠寧、夏寶龍 均是地方大員

回顧前兩項人事變動，前中聯辦主任王志民長期在新華社香港分社、中聯辦及港澳辦內工作，前港澳辦主任張曉明亦長期在港澳系統任職，歷任基本法委員會委員和中聯辦主任等職務。不過，現任港澳辦主任駱惠寧上任之前，並未在港澳系統工作過，而是曾在安徽任職省政府秘書長、巢湖地委書記、宣傳部部長、省委常委等，其後轉任青海、山西省委書記。

現任港澳辦主任夏寶龍亦無港澳系統工作背景，他曾擔任天津市副市長、浙江省委書記及省長。

駱惠寧出任巢湖地委書記時，曾應對過1998年水災。（資料圖片）

鄭雁雄曾任汕尾市市長 被形容作風強硬

無獨有偶，出任國安公署署長的鄭雁雄，同樣是地方官員出身。鄭雁雄曾擔任汕尾市委書記、汕尾市市長，又曾出任廣東省委宣傳部常務副部長、廣東省委秘書長，以及廣東省委常委。在外界眼中，鄭雁雄手段強硬，當年以「鐵腕」政策處理汕尾烏坎村事件，最為人熱議。夏寶龍當年主政浙江，最著名的「治績」是強拆教堂十字架，可見北京調配涉港人事任命，在是否容易讓人「受落」這個問題上，已不太計較和打分。

三項今年的重大任命，共通點在於三人均是地方出身，而且處理過重大事件，預計將會是應對香港社會事件的「鐵三角」。

駱、夏均有應對地方事態經驗

駱惠寧出任巢湖地委書記時，曾應對過1998年水災，具有應對緊急事態經驗。其後調任山西，處理過山西省官場地震後的重組工作，具有整治政務系統經驗。

夏寶龍出任浙江省委書記時，由2014年起該省發生強拆教堂十字架事件，期間信徒與政府發生衝突，不少信徒因在教堂內留守而遭到刑事拘留，由此可見夏寶龍具有應對社會衝突的經驗。

夏寶龍主政浙江期間，曾處理拆除教堂十字架事件。（資料圖片）

鄭雁雄主政期間 發生烏坎村事件

至於鄭雁雄，在汕尾市擔任市委書記期間，2011年9月發生烏坎村事件。當年烏坎村村民稱在不知情之下被轉讓農地，涉及7億多元（人民幣‧下同），而補助款項只有每戶550元，因而集體維權要求查清土地買賣及村委選舉情況，並自行選出村代表跟進事件，過程受到外地媒體關注。

到了12月，時任汕尾市委書記的鄭雁雄等人向內地媒體講述烏坎村情況時，稱「在境外的某些機構、勢力和媒體與烏坎村事件確實有一定關係，把問題炒得沸沸揚揚，無限放大」，其後村民不滿政府處理手法並再次集會，公安拘捕村民，村民薛錦波在拘留期間死亡。

鄭曾批評「境外媒體信得過 母豬都會上樹」

當年12月19日，鄭雁雄在幹部群眾見會面會上發表講話，批評村民「國家這樣政策，我自己也身有感受，你說，像這樣負責任的政府，你不指望，你指望國外幾個爛媒體、爛報紙、爛網站，好壞都顛倒了。」又說：「境外的媒體信得過，母豬都會上樹。」

鄭雁雄在汕尾市擔任市委書記期間，發生烏坎村事件。（資料圖片）

其後在時任中紀委委員、省委副書記朱明國介入下，事件得以緩和。而朱明國提出的「朱六點」事件總結，翌日媒體刊登的總結，刪去指政府已解決合理訴求但村民仍然死心塌地為境內外敵對勢力利用的一段文字，只有其餘五點總結。

從以上事件可見，北京認為鄭雁雄具有強力應對民眾抗議等社會事件的經驗。