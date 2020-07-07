港版國安法〡林鄭：實施細則不可司法覆核　擴大警權屬錯誤理解

行政長官林鄭月娥於昨日（6日）首次召開的國安委會議上，為警務處維護國家安全部門等執法機構，制定使用《國安法》第43條的相關實施細則。 林鄭月娥今（7日）出席行政會議前見記者表示，有人認為實施細則是「擴大警權」，她強調屬錯誤理解。林鄭稱，細則訂明警方在甚麼情況下可使用權力執法，相信可釋除市民疑慮，重申訂明執法細節不是擴權，而是保障人權。林鄭又指，最重要是讓時間和事實說明，當嚴謹執行條例時，大家就會減少疑慮，一般市民亦不會誤墮法網。

林鄭稱，國安委的工作信息不予公開，據她理解，有關細則不能被司法覆核及挑戰。 （梁鵬威攝）

非針對網上「起底」

問到實施細則中，可要求電子平台發布人士或網路服務商移除危害國家安全的信息，此舉是否針對近年警員被「起底」的情況。林鄭指，移除危害國家安全信息是一個保障，但並非針對某群組受到欺凌和起底，重申只針對國安法列明的四類行為，不能隨意使用。

另外有記者關注，政府昨晚公布的七項執法細則，是由國安委制定，是否等於日後不能被司法覆核？林鄭強調，國安委的工作信息不予公開，據她理解，有關細則不能被司法覆核及挑戰。她又指，細則是實施細則，非額外賦權給警方執法，細則權力來源於國安法。