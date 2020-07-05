港版國安法｜林鄭月娥：國安立法經立法會程序是「痴人說夢話」

特首林鄭月娥在Facebook表示，立法會理性討論施政的空間已愈來愈少，外國官員和議員批評《港區國安法》，認為立法要經過香港立法會的程序，是「痴人說夢話」。 林鄭月娥說，這些外國官員和議員的本國，無論是單一制或聯邦制，都是由中央或聯邦政府直接負責分裂國家或顛覆國家政權等國家安全罪行的立法，不會假手於地方政府，而這次中央把維護國家安全的主要責任交給特區，是對「一國兩制」的堅持和對特區的高度信任。

立法會教育事務委員會主席葉劉淑儀日前主持會議，將4名民主派議員逐離會議室。（資料圖片）

林鄭月娥昨晚在Facebook貼文，指從電視直播看到多位非建制派議員在由葉劉淑儀主持的教育事務委員會上的搗亂言行，令人慘不忍睹。她稱委員會要討論的是學校教科書和教材的問題，是近年好多家長關心的事情，「也是我要求教育局須做好把關的一項工作，但在今日議會想正常討論也命途多舛，就足見立法會理性討論施政的空間已愈來愈少。」

林鄭呼籲大家不要被本地反政府政客那些「一國兩制已死」的口號所矇騙，也不要被外國官員和政客那些什麼「和香港人站在一起」的美麗宣言所迷惑，「香港近年被這些恐嚇欺騙、假仁假義的口號和文宣已經害得慘了，是時候向這些謊言大聲説『不』！」