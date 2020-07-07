國安法｜被問能否保障新聞自由　林鄭反諷：先100%確保記者不犯法

港區國安法上周生效，社會大眾對於法例會否影響既有的言論、新聞、出版等自由抱有疑慮。特首林鄭月娥今日（7日）出席行政會議前，以英語回應記者提問，指如果記者可以保證100%不會觸犯國安法，她也可以保證不影響記者工作。

林鄭反指，得先保證記者100%不違反國安法，才可保證不影響記者工作。（梁鵬威攝）

未回應唱《願榮光》是否非法

英文網媒《Hong Kong Free Press》記者提問，指香港外國記者會（FCC）十分關注新聞自由，已去信特區政府，要求保證記者的工作、報道內容不被移除，能否在此回應相關問題。

林鄭指，如果FCC和所有記者都可以100%保證，不會觸犯國安法的條文，那她也可以做同樣的保證。她指，條例的實行不是她在這裡保證什麼的問題，而是禁止4類危害國家安全的行為。她強調，國安法第四條已列明會尊重和保障人權和自由，包括新聞自由。

該記者又問到，港人熱門通訊軟件和社交媒體Telegram、Facebook、WhatsApp先後宣佈，暫時拒絕香港官方索取用戶資料的請求，政府有何回應；抗爭陣營的歌曲《願榮光歸香港》歌詞，包括示威口號「光復香港，時代革命」，政府上周單方面宣稱口號涉及港獨、違反國安法，那政府是否會再宣布該歌曲為非法。

林鄭未有正面回應這兩條問題，只表示國安法是全國性法律，和一般所熟悉的程序不同，社會上有人不明白是可以理解，時間、事實會反映一切，法例不會影響自由，而是會助香港重回穩定。