2元乘車｜民建聯引羅致光　放寬2元乘車優惠至60歲提早至年底推行

特首林鄭月娥今年初宣布將「兩元乘車優惠」的合資格申請門檻，由65歲下調至60歲，計劃將於明年底正式落實，但不少政黨不滿進度緩慢。 民建聯立法會議員陳恒鑌和鄭泳舜今日（9日）與勞工及福利局局長羅致光會面，他們引用羅致光在會面期間承諾，將計劃提早至今年底開始推行。

羅致光。（盧翊銘攝）

陳恒鑌和鄭泳舜今天就「兩元乘車優惠」落實細節與羅致光會面，他們認為若明年底才能正式把「兩元乘車優惠」的申請年齡門檻下調至60至64歲，進度過於緩慢，要求政府盡快落實計劃。

二人透露，羅致光在會面期間承諾，將把計劃提早至今年底開始推行。民建聯對提早推行新措施表示歡迎，又指現時仍有很多紅色小巴未有安裝八達通收費機，希望計劃能促使紅色小巴安裝。

陳恒鑌、鄭泳舜見記者，談到乘車優惠事宜。（丘啟謙攝）

放寬年齡門檻料237萬人受惠

羅致光昨日在立法會大會回應口頭質詢時表示，政府已委聘顧問公司研究計劃，正整理最終報告。他指，提供2元乘車優惠涉及不少公帑，2019年合資格長者已達132萬人，該年度乘車優惠開支就達13億元，較首年實施時多出5.7倍。

他表示，隨人口老化，2025年合資格長者將增至175萬人，該年度開支料增至30億元；假如放寬年齡門檻至60歲，合資格人數會再將躍升62萬人，即237萬人受惠，項目的經常性開支就會高達70億。