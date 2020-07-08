14周產假｜民建聯工聯會促盡快通過延長產假至14周法案

港府提出《2019年僱傭（修訂）條例草案》，建議延長產假至14周，並由政府承擔額外4星期產假薪酬，上限補貼增至8萬元。草案獲安排今日（8日）起在立法會審議，民建聯與工聯會約30餘人，今早到政府總部請願，手持橫額，高呼口號，促盡快通過有關法案，於今年內實施14周產假。

產假延長至14周 工聯會稱將繼續爭取其他家庭福利

工聯會婦女事務委員會主任梁頌恩稱，工聯會多年來爭取全薪產假，並要求產假由10周延長至14周。他形容現時已走至最後一步，惟現屆立法會只剩今日與15日，最後2個會期，若2次會議皆未能通過議案，則需待至明年年中才能通過。

工聯會鄧家彪指，法案除延長產假外，還包含其他家庭福利，如產檢津貼等，工聯會將繼續爭取完善其他方面福利。麥美娟提出，婦女產假後應獲至少半年復工保障，令婦女不會因生育而被解僱。

民建聯斥反對派惡意拉布 促政府盡快通過議案

民建聯立法會議員鄭泳舜指，香港每年約有5萬孕婦，其中有2萬多人是在職婦女，而延長產假已經爭取多年。他認為，反對派不應以政治凌駕民生，「唔好再搞政治，將民生議案拖垮。」

民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆指，香港的產假制度遠遠落後國際，「全世界有一年產假，香港仲係講緊10周。」她指，今屆立法會接近尾聲，若法案無法及時處理，將要拖至下屆會期重新審議，將是「所有媽媽嘅惡夢」。勞福局有代表接收請願信。