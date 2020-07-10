【新冠肺炎】工聯會籲中央出手助港全民檢測　以截斷病毒傳播鏈

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，昨日（9日）新增42宗新冠肺炎確診個案，其中34宗是本地病例。港府早前擬與內地及澳門三地政府，互認「健康碼」檢疫認證系統。 工聯會今日(10日)召開記者會，交待早前去信中央要求協助香港進行全面檢測事宜。工聯會會長吳秋北表示，香港近日新冠肺炎疫情反覆，憂心會出現疫情大爆發，認為要有新措施應對，故此早前經中聯辦去信給國家衛生健康委員會，要求中央出手協助香港進行自願性全面檢測，並建議中央可派一隊醫療隊伍來港支援，或先在本地收集樣本再送到內地檢測，希望藉大規模檢測找出隱形帶病者，以控制本港疫情。

吳秋北（中）稱讚內地進行全面檢測的經驗豐富及有效率。（劉錦華攝）

吳秋北稱讚內地進行全面檢測的經驗豐富及有效率，例如於疫情初期時，內地政府曾於武漢及北京進行過全面檢測，成功於一個月內檢測到過千萬個樣本，令北京能顯著地控制疫情。而廣東省也有約390個檢測站，覆蓋面高，認為香港應彷效內地作全面檢測。吳又認為，防控疫情時應將內地及香港放在整體考慮，達至聯防聯控。吳重申即使要求內地政府協助全面檢測，也會按照香港的私隱規例進行。

工聯會立法會議員麥美娟同意要截斷病毒傳播鏈及找出隱形病人，故此支持全民檢測，否則或會出現更多群組爆發，又認為全面檢測後得到的資料可用作推動健康碼政策。麥美娟又指，知道不少過境工作及求學的家庭因防疫工作，不能如以往般過境生活，甚至面對經濟困難。故此希望以有效方法應對疫情，盡快恢復人流物流正常交往，重申不能長期停頓正常的經濟生活。

鄧家彪則表示，慈雲山安老院昨日有23宗確診個案，加上現時仍未找出該群組的零號病人，憂慮疫情會波及附近社區。鄧建議要優先為高風險群組如安老院院友及職員，以及防疫意識較差的群組如學生作全面檢測，並交給內地作檢測及評估，相信此舉能幫助掌握疫情。