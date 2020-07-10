新冠肺炎｜水泉澳邨明泉樓多人確診　有喉管破損　居民自行撤離

新冠肺炎疫情爆發第三波，據悉今日（10日）沙田水泉澳邨明泉樓錄得多宗初步確診個案，患者分別送往不同醫院。區議員丘文俊稱，據了解確診個案分布於不同單位，早前有房屋署職員為16室住户檢查喉管，有一個單位的喉管有破損。 明泉樓有匡智會復康中心，記者現場所見，有人用尼龍袋撤走物資，未知是否撤離；當局在水泉澳邨現場派發深喉唾液檢測樣本收集樽。 當區區議員丘文俊證實，今天凌晨有10輛救護車把明泉樓初步確診居民送院。初步確診個案分散於大廈不同樓層、不同單位。當局周三於該大廈派發深喉唾液樣本瓶，昨天約一半居民交回，該大廈約有500戶。

於早上約11時，水泉澳邨明泉樓大堂有收集唾液樣本的領取處，部分保安身穿保護衣及戴上眼罩。期間一名醫管局員工到場，但未有回應到現場目的。

於下午1時，有衞生防護中心職員到場用試紙抹大堂的信箱、密碼鎖及大門等，疑為收集環境樣本。

現場可見，匡智水泉澳綜合復康中心亦於明泉樓地舖位置。於下午有復康中心人士帶同多袋物品離開明泉樓，並登上寫有匡智松嶺村字樣的小巴。

7月10日，沙田水泉澳邨有多人確診。大樓有匡智會復康中心。（羅君豪攝）

房署曾查出單位有喉管破損

區議員丘文俊稱，明泉樓有復康中心及宿舍，雖與住戶分開出入口，但仍擔心有感染風險。

他又引述消息指，政府或安排全幢撤離。

住戶張先生於中午帶同2歲女兒及外傭離開，他稱由於擔心疫情，故一家四口搬往親戚家中暫住。他稱自己樓層未有確診個案，有加強清潔單位，暫未知會搬離多久。

7月10日，沙田水泉澳邨有多人確診。居民黃小姐戴上兩重口罩。（張嘉敏攝）

住戶黃小姐戴上兩個口罩，稱由於大廈確診個案增加，為防疫戴上兩重口罩。她稱對情況感擔心，有想過與兩名讀初小的子女搬走，但未有地方；而子女學校未宣布停課，但打算下周起為子女請假。她指希望政府撤走住戶，但不希望要到檢疫中心居住，認為檢疫中心多人有交叉感染風險。她指過往有部分住戶鬆檞，讓小孩於平台位置聚集。

明泉樓居民：長者不戴口罩於平台聚集

住戶謝太太與丈夫居於明泉樓，她對疫情感擔心，稱出入時會以紙巾按𨋢等，稱大部分住户自律有戴口罩，惟有部分長者不戴口罩，「叫佢戴會鬧人。」

住戶周先生同樣稱過往有長者不戴口罩於平台聚集。他稱於昨晚11時左右不停有救護車駛至，由於居住大樓多確診個案，公司已安排他暫時放假，未打算自行搬走，怕自己會感染到其他人。

居於12樓的薛先生稱，自己於昨日交回樣本，收集人士未有說明何時有有結果。他只能從區議員口中得知，約要半日獲悉結果，若為陰性則不會獲通知。

16室單位喉管有破洞 但住戶未有確診

區議員丘文俊表示，前日確診的66歲女住戶居於16室，房屋署其後為全幢大廈16室單位檢查喉管，其中一個單位的喉管有小破洞，需要維修。但他強調，涉事單位住戶的深喉唾液檢測結果呈陰性，未有確診。

當區區議員丘文俊證實，今天（10日）凌晨有10架救護車把明泉樓初步確診居民送院。（丘文俊FB圖片）

明泉樓早在4月3日已有21歲男生確診

周三（8日）有一名66歲女患者（第1294宗個案）住在沙田水泉澳邨明泉樓。今日綜合多個消息指，該大廈再錄得多宗初步確診，分別送往不同醫院，包括威爾斯親王醫院。

當區區議員丘文俊證實，今天（10日）凌晨有10輛救護車將至少10名明泉樓初步確診居民送院。他稱，當局周三於該大廈派發深喉唾液樣本瓶，昨天約一半居民交回，該大廈約有500户。他表示，房屋署未有向他透露，第1294宗個案所住的樓層，據他所知，今日初步確診個案分散於大廈不同樓層、不同單位。

丘表示，今早10時許，有房屋署清潔人員消毒大廈的大堂、升降機及各樓層設施。

翻查資料，明泉樓早在4月3日已有一名21歲男生確診，他於3月27日由英國回港，在家居接受檢疫，3月30日開始咳嗽，4月3日確診。

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區議員：患者曾到明泉樓長者鄰舍中心 促為全邨強制檢測

丘文俊又指出，66歲女患者早前到過明泉樓低層的社區中心。翻查資料，禮賢會沙田長者鄰舍中心位於該大廈的平台1室；另外，該大廈低層亦有兩間暫顧宿舍，包括東華三院水泉澳輔助宿舍，以及基督教懷智服務處水泉澳中心及宿舍。他認為社區中心的人流來自整條邨，因此衞生防護中心應為全邨居民，安排強制性的深喉唾液檢測。

另外，他又稱，九龍城浸信會禧年（恩平）小學及沙田圍保良局朱正賢小學均有學生或其家人初步確診，促請當局盡快勒令全港停課，阻止疫情繼續爆發。