立法會選舉｜羅永聰引民調指近半泛民反攬炒　反映中間派有需求　

立法會選舉九月舉行，建制派早已完成排陣佈局，民主派則破天荒於本周六（11日）和周日（12日）舉行初選，挑選代表民主派出選的戰將。至於被視為中間派陣營代表的「希望聯盟」，料將派人出戰三區直選。在「後國安法時代」，中間派在比例代表制下能否有所突破，取得議席成為「關鍵少數」？ 有份參與「希望聯盟」工作的財政司司長前政治助理羅永聰接受《香港01》訪問，透露「希望聯盟」曾就「攬炒」等議題進行民意調查，結果發現接近一半民主派支持者不同意以否決《預算案》等方式的「攬炒」，形容不支持「攬炒」是橫跨不同政治光譜，反映選民對於中間路線有需求。

財政司前司長曾俊華為聯盟「助拳」。（資料圖片／羅國輝攝）

羅永聰指中間路線有需求



由自由黨榮譽主席田北俊牽頭組成的「希望聯盟」可謂星光熠熠，財政司前司長曾俊華更為聯盟「助拳」，拍攝宣傳片和現身票站，協助聯盟的潛在參選人「站台」。聯盟計劃派出三人出戰三區直選，其中前港大《學苑》編輯李啟迪積極考慮循新界東參選、中科董事總經理潘焯鴻擬戰九龍西直選，香港大學政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌則有意進軍港島區直選。

中間路線在香港有否市場和需求一直爭論不休。在2016年立法會換屆選舉，主打中間路線的民主思路和新思維亦有派員參選，其中由湯家驊領軍的民主思路派出二人參選，出戰港島區的黃梓謙僅取得10,028票落敗，參選新界東的麥嘉晉以8,084票敗選，二人得票率不足3%，新思維狄志遠亦鎩羽而歸。去屆中間派的戰績令人們不禁要問，在政治光譜更兩極化的2020年，中間路線在香港有否立足點？

羅永聰承認，中間派在過往選舉「無乜肉食」是客觀事實，不過他認為與人選和環境有關係。羅永聰指，「希望聯盟」早前曾就「攬炒」等議題進行民意調查，結果發現接近一半民主派支持者不同意以否決《預算案》等方式的「攬炒」，形容不支持「攬炒」是橫跨不同政治光譜，反映選民對於中間路線有需求。

田北俊牽頭成立希望聯盟。（資料圖片/羅君豪攝）

民主派初選劍拔弩張 憂「深黃」勒索「淺黃」

《港區國安法》上月30日正式在香港實施，有聲音認為國安硬招一出，一方面鞏固了傳統建制派對政權的支持，另一方面如同為民主派在立法會選舉助選，兩派各走極端，夾在狹縫的中間派又有否受到影響？羅永聰形容，《國安法》是「加柴添火」的過程，「一路加柴添火，整個過程將啲票數逼兩邊走（建制、泛民），更加極端。」不過羅永聰指出，中間派並非要成為「大多數」，而是「夠飛」，「夠飛」意指在比例代表例下，只要有足夠比例的支持，中間派便能當選，因此關鍵並非是否成為大多數，而是有沒有足夠票數。

民主派初選論壇中，傳統民主派與本土派劍拔弩張，傳統民主派因在議會投棄權票、法治是否已死等議題，遭本土派狙擊。自言是傳統民主黨支持者的羅永聰對初選論壇的情況亦有感而發，他指走極端路線的民主派「綑綁」和「勒索」傳統民主派，令民主派的光譜收窄，形容情況「唔係好對路」，「成個初選目標係想做乜？應該係希望鞏固、拉闊民主派光譜，但喺論壇上，睇到『深黃』不斷『挾持』『淺黃』，『深黃』要淺黃一定要支持『深黃』路線，客觀效果唔只無拉闊到個光譜，反而係收窄緊，好多朋友睇完都唔知投邊個好。」

羅永聰坦言對「深黃」挾持「淺黃」感到擔心，不過他笑言可能對「希望聯盟」的選情有幫助，「（聯盟）可能拎到跌出嚟嘅溫和票……當睇到反對派被極端力量綑綁，啲票數可能會跌落中間路線同溫和路線。」