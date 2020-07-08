【政圈風聲】政府為立法會選舉作兩手準備　家居隔離者或無法投票

一度沉寂的新冠肺炎疫情再度亮起紅燈，衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上直言香港出現第三波爆發。政制及內地事務局局長曾國衞上月在立法會表示，會因應疫情發展制訂各種選舉日投票的安排預案，包括研究能否容許正接受強制檢疫的選民制短暫外出投票。據知，當局考慮到若然容許家居隔離者到票站投票，則選民無可避免接觸選票，增加交叉感染的風險，因此隔離人士屆時很大機會不獲外出投票。

政府考慮到若然容許家居隔離者投票，接觸到選票會增加交叉感染的風險。(羅君豪攝)

消息人士表示，九月立法會選舉「疫下」投票安排目前仍在研究階段，未有最後定案。不過目前已做定兩手準備，包括參考外國政府的選舉安排，研究能否以最低風險方案進行。

據新加坡選舉局公布投票防疫指南，確診人士以及正接受隔離檢疫的人士不得投票。但在家居自我隔離的人可以在政府預設的指點時間(晚上7時至8時)內到票站投票，投票後需馬上回家。

各國對策: 戴手套、自備文具、分時段投票

韓國選舉中，所有選民在投票時必須戴口罩、量體溫，使用搓手液和一次性手套，彼此保持1米距離。而新冠病毒患者可以通過電郵投票及到特設的票站投票。家居隔離人士如果沒有出現症狀，可以在官方投票時間結束後，即下午六點起到票站投站，他們被允許在下午5時20分離開檢疫地點，出門前要通知負責監視的人員，只能步行或用私家車前往票站，並在7時前回到家中，期間必須戴上口罩。

台灣在6月6日舉行的高雄市長韓國瑜罷免案投票中，居家隔離者及居家檢疫者不得進入投票所投票及參觀開票。在歐洲，克羅埃西亞舉辦國會大選投票則禁止已確診的人士投票，隔離中的民眾如提早申請可安排在家投票。

消息人士表示，當局會於投票日(9月6日)舉行前的兩個星期作最後評估，才作定奪，「如果投票前又好似最近咁爆發，機會又低啲。」

至若在家隔離人士不能投票，受影響人數有多少? 衞生防護中心在4月的記者會中表示，單是針對外國返港的強制檢疫人士署方已發出5萬8千多張家居檢疫令，「個個屋企附近都會有」，因此不再公布名單。