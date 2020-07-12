國安法︳梁振英：有人「濫用」高度自治　容許香港成為顛覆基地

港區國安法上月底生效，引發港人憂慮。全國政協副主席、前特首梁振英在港台節目《給香港的信》中表示，國安法立法具有法理依據，又批評有部分人「濫用高度自治」，容許香港成為顛覆基地，對國家安全、國家對香港的主權構成威脅。

梁振英認為，一國兩制仍然運作良好，港人既有權利自由亦然。他認為，如果中央有心無視一國兩制，大可直接將中國內地的國安法套用在香港，不必另立法例，呼籲所有人聽到西方政客稱「一國兩制已死」後，應好好想清楚這說法是否真確。

他又指，高度自治不等於全面自治，《基本法》第18條也已訂明，附件三內的全國性法律，可在香港「公佈或立法實施」，具有法理依據，亦無違反《中英聯合聲明》；2003年，香港政府嘗試就《基本法》第23條立法，履行憲制責任，但最終失敗，多年來泛民主派亦不斷阻撓政府的相關工作。梁振英指，民主派經常表示未有普選前不能接受23條立法，但他擔任特首期間就曾提出政改，只不過民主派堅持公民提名代替《基本法》訂明的提名委員會，最後拉倒。

梁振英指，香港被視為「濫用高度自治」，對國家安全、國家對香港的主權構成威脅，令香港成為顛覆國家的基地。他指，香港是城市而非國家，但特首有著比倫敦、東京、紐約市長更大的權力，中央透過任命認為合適的行政長官選舉當選人授予權力，行政長官權力是來自香港的選民，以及賦予行政長官廣泛權力及香港高度自治的中央政府，兩者結合而成。他批評，民主派打算將中央從這條「方程式」中移除，同時維持行政長官的權力，形容做法並非民主，在任何定義之下都是分裂。

國安法生效後，梁振英指反對派和以前一樣吵鬧、《蘋果日報》像以前一樣反中。他又諷刺，民主黨立法會議員鄺俊宇早前斥千萬元買樓，有其中一半支出來自任議員4年之間的薪酬，形容薪酬「有很好的用途」。