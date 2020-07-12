民主派初選｜86歲老翁輪候半小時投票　批政府施政「幫晒一面」

民主派今日（7月12日）舉行第二日初選，決定出戰9月立法會選舉的人選。今早9時票站開啟後，部分地區票站出現人龍，不少市民冒炎熱天氣排隊投票。 其中在大埔廣場，今早票站未開門前已有過百人排隊等候。86歲老翁呂先生輪候了半小時方能完成投票程序，坦言感到辛苦，但形容「就算排一個鐘都值得」。他批評政府施政「令人覺得好唔舒服」，因此必須發聲。

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呂先生指，香港政府施政「令人覺得好唔舒服」，又斥「政府偏幫晒一面」，故「唔出聲唔得」。他透露投票支持公民黨楊岳橋，「超區」則選擇前學聯秘書長岑敖暉，因自己「常常看報紙」，「覺得佢哋兩個幾好！」

26歲的蔡先生則說，在國安法實施後，「已經無乜嘢做到」，投票支持初選是「唯一行出嚟做到嘅嘢」。他指排隊輪候30至45分鐘是值得，因「再唔做就無嘢做」。

蔡先生表示，若有200萬人在換屆選舉投票支持民主派，「35+」並非不可能。他又指，本土派較能代表自己的理念，指傳統民主派有做本土工作但不足，又指本土派以港人為本位，了解年輕人想法。

86歲的呂先生花了半小時排隊投票。（香港01）

26歲的鍾先生在大埔廣場輪候了15至20分鐘才完成投票程序，他指香港的制度和議會已淪落，惟希望「做得就做」，又批評政府指「35+」是奪權的說法，反問：「即管睇下民選議員係咪奪權」。鍾先生說自己投票意向以本土先行，因本土派最能代表自己的理念。