民主派初選｜民主黨黃碧雲選情告急　林卓廷：支持者多是中老年人

一連兩日的民主派初選今日（12日）繼續，至晚上9時結束，一直被批評路線較保守的民主黨現任九龍西議員黃碧雲今早表示選情告急，呼籲市民投票支持。 黃碧雲在Facebook帖文指，如果未能在初選勝出，便無法參加今年9月的立法會選舉，指自己與參選「超級區議會」的黨友涂謹申都需要投票支持。 同屬民主黨、參選新界東的立法會議員林卓廷亦表示選情緊張，指不少年青人積極參與投票，但民主黨支持者以中年人及長者為主，呼籲更多市民投票。

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林卓廷指，對昨日有23萬人投票感到非常鼓舞，指香港人向全世界展示港人的意志和抗爭精神，又指在政府稱初選可能違反國安法，房屋署和警方亦打壓初選服務站的情況下，香港人仍有勇氣展示民意的力量，他希望今天可以突破昨天的投票人數。

林卓廷指，若初選有50萬以上巿民投票，將代表港人明確和強烈抗議國安法，「一巴打落林鄭面上」，亦反映香港對特區政府的管治極為憤怒。

現身大埔票站的林卓廷表示，對票站大排長龍感到相當感觸，指反修例運動已過了一年，巿民仍非常堅持以各種方式參與民主運動。