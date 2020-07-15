譚惠珠指《國安法》非《基本法》附屬法例　兩者法律地位平排

香港律師會今早（15日）就《港區國安法》舉行國家安全立法圓桌會議。基本法委員會副主任譚惠珠在會上談及《港區國安法》與《基本法》的關係，她形容「沒有一條法律寫完後不會打官司，一定有灰色地帶」。以她理解，《港區國安法》不是《基本法》的附屬法例，兩者在中國的法律地位，屬憲法之下、其他法律之上，完全平排並列。

國家安全委員會舉行首次會議，全體成員包括國安事務顧問駱惠寧（前排左二）。（政府新聞處）

至於港人能否提法律訴訟指《國安法》有違《基本法》，譚惠珠重申，本地法律沒有條文可以審議全國性法律是否牴觸《基本法》。而根據《立法法》，如果兩條法例互相認為有矛盾，不能確定如何適用時，將會由全國人大作出裁決。

梁愛詩：國安委成員全是香港人

同場的前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩則強調，港區國安法無削弱香港高度自治原則，維護國家安全委員會由特首林鄭月娥擔任，成員包括各個司局長及處長，全部是香港人。而中央政府指派中聯辦主任駱惠寧作事務顧問，只會給予意見，並無行政權。

港大法律學院院長傅華伶指出，《港區國安法》香港唯一沒有官方英文版的法律條文，而現有英譯本並不準確。他質疑將來的普通法條文會否同樣以中文編寫，認為這點會對法制帶來根本性改變，因為會造成部分香港人看不懂法例，無助恢復市民對香港法治的信心。

傅華伶又表示，需要釐清《國安法》與內地刑事法的相關性，因為前者的內容是參照後者而寫，同樣的法律字眼是否在中港兩地卻有不同意思。