特朗普簽《自治法案》　葉劉斥蠻橫無理：制裁推國安法官員最離譜

美國總統特朗普在本港時間昨天（14日）簽署《香港自治法案》及行政命令，取消美國對香港優惠待遇，及表示追究削弱香港自治的官員。 行政會議成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀批評法案蠻橫無理，旨在針對推行國安法的人士，批評美方有意恐嚇執行國安法官員，侵犯香港高度自治，形容有關做法是最離譜。 但她指出，條文對中止兩地刑事司法互助有保留，對金融影響不大，又相信中央及特區有反制措施。

美國總統特朗普（Donald Trump）7月14日表示已經簽署《香港自治法》，並簽署行政命令，取消對香港的特殊待遇，意味華府會視香港為中國其中一個城市。（AP）

批原則性條文扭曲政治現實

葉劉淑儀今日（15日）回應指，《自治法案》蓄意打擊國安法在香港的落實，以及刻意扭曲香港的憲制地位，當中不少條文屬單方面武斷，非常不合理。

她強調，香港是中國的一部分，中央有權通過法例保護香港的安全，不存在違反對一個「單獨的政治實體」單方面行事的現象。

法案對中止刑事司法互助有保留 主要打擊推國安法官員

葉劉指，留意到法案的影響有多方面，例如在旅行方面，相信香港會取消10年港美簽證，對港人到美國旅行會有一定影響。在刑事司法互助方面，美國本來和香港有三套協定，是次法案包括中止（terminated）移交判囚人士安排、暫緩移交逃犯，而另外一套港美刑事司法互助沒有提及，這顯示美國仍然希望和香港進行刑事司法方面合作，相信特區有反制措施。

在學術交流方面，法案的制裁對象為港美學術交流團、與中文大學一個學院的合作等。

葉劉指，法案最主要目的是打擊執行國安法的官員，但未指定特定對象，但又會對官員進行逮捕、拘留、囚禁等刑罰，批評措施蠻橫無理。

葉劉淑儀批評《自治法案》蠻橫無理。（羅君豪攝）

料對香港金融影響較小

葉劉表示，法案對金融方面影響不大，亦不影響香港聯繫匯率制度，但會對稅務措施有一些影響。相信中央政府和特區政府會推出反制措施。

被問及希望中央或特區會有何反制措施，葉劉指，可在刑事司法互助、移交逃犯方面作反制，因為法案對制裁移交逃犯方面有保留，但從香港移交到美國的逃犯，較從美國移交到香港的為多。