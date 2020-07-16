民主派初選〡傳統泛民實體票佔優　岑子杰獲逾1500張稱冠

民主派初選終極結果出爐，實體票的全數點票亦有答案，《香港01》分別計算各參選人的電子票和實體票數目，雖然抗爭派在電子票方面佔盡上風，但傳統泛民在實體票仍然佔優。
其中在九龍東，雖然前香港眾志秘書長黃之鋒獲逾1300票的實體票，但公民黨譚文豪（右）同樣有約1200票的實體票增長。（丘啟謙攝）
其中在新界東方面，雖然排首兩名的前「立場新聞」記者何桂藍和劉穎匡在電子票獲得逾2萬6千票的成績，但兩人在實體票只有約500票增長，相反排名第三的公民黨楊岳橋於實體票則獲逾1000票。同樣屬於傳統泛民的民主黨林卓廷雖整體排名第六，但實體票仍有超過1300票的增加。相比之下，其他抗爭派參選人的實體票均少於300。
九龍東方面，雖然前香港眾志秘書長黃之鋒獲逾1300票的實體票，亦眾人之冠，但公民黨譚文豪亦不遜色，有約1200票的實體票增長，而同屬統泛民的胡志偉亦有近1000票體票增加，而本土派的李嘉達只有增加約347票。
在新界東方面，雖然排首位的前「立場新聞」記者何桂藍在電子票獲得逾2萬6千票的成績，但在實體票只有約500票增長。（李澤彤攝）
新西情況較特殊 本土派與傳統泛民實體票相若
至於在九龍西方面，位居首位的民連岑子杰獲1500多張實體票，但本土派參選人實體票未佔優，其中民協何啟明更因858張實體票而反超前，跨越在電子票排第四的本土派馮達浚。
新界西情況較特別，抗爭派的朱凱廸獲1400多票的實體票增加，而民主黨尹兆堅和公民黨郭家麒兩人的實體票未見有特別優勢，獲得780和527票，與屯門區議員張可森和前學民思潮成員黃子悅的555和574票相若，未見有太大差距。
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【香港島】
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民主黨許智峯 27,357 (+832) = 28,189
南區區議員袁嘉蔚 19,629 (+215) = 19,844
中西區區議員梁晃維 14,061 (+682) = 14,743
公民黨鄭達鴻 10,889 (+201) = 11,090
東區區議員徐子見 7,800 (+174) = 7,974
灣仔區議會主席楊雪盈 5,571 (+136) = 5,707
南區區議員彭卓棋 2,841 (+39) = 2,880
|【九龍西】
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社民連岑子杰 24,144 (+1,526) = 25,670
張崑陽 16,320 (+672) = 16,992
香港本土毛孟靜 8,801 (+507) = 9,308
民協何啟明 6,933 (+858) = 7,791
馮達浚 7,493 (+178) = 7,671
深水埗區議員劉偉聰 5,967 (+328) = 6,295
民主黨黃碧雲 3,765 (+328) = 953
劉澤鋒 1,358 (+68) = 1,426
Jeffrey Andrews 1,090 (+60) = 1,150
|【九龍東】
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黃之鋒 30,047 (+1,351) = 31,398
公民黨譚文豪 22,061 (+1,183) = 23,244
觀塘區議員李嘉達 14,847 (+347) = 15,194
人民力量譚得志 10,304 (+676) = 10,980
民主黨胡志偉 9,432 (+989) = 10,421
民協施德來 955 (+30) = 985
|【新界東】
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何桂藍 26,256 (+546) = 26,802
劉穎匡 26,216 (+491) = 26,707
公民黨楊岳橋 24,303 (+1,063) = 25,366
人民力量陳志全 16,566 (+535) = 17,101
本土派鄒家成 16,508 (+250) = 16,758
民主黨林卓廷 14,012 (+1,303) = 15,315
新同盟范國威 9,764 (+392) = 10,156
呂智恆 9,590 (+223) = 9,813
社民連梁國雄 8944 (+348) = 9,292
林景楠 5,239 (+111) = 5,350
區政聯盟柯耀林 1,436 (+53) = 1,489
李芝融 286 (+18) = 304
|【新界西】
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朱凱廸 48,479 (+1,422) = 49,901
屯門區議員張可森 34,958 (+555) = 35,513
黃子悦 22,337 (+574) = 22,911
元朗區議員伍建偉 20,249 (+276) = 20,525
民主黨尹兆堅 17,828 (+780) = 18,608
公民黨郭家麒 12,827 (+527) = 13,354
工黨吳敏兒 10,446 (+414) = 10,860
新同盟譚凱邦 4,731 (+134) = 4,865
|【超級區議會】
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民主黨鄺俊宇 258,575 (+10,055) = 268,630
荃灣區議員岑敖暉 124,659 (+4,415) = 129,074
元朗區議員王百羽 70,611 (+1,095) = 71,706
民主黨涂謹申 45,596 (+4,395) = 49,991
公民黨李予信 10,260 (+319) = 10,579
|【衞生服務界】
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余慧明 2,165 (+328) = 2,493
劉凱文 457 (+59) = 516
李國麟 186 (+32) = 218
袁偉傑 48 (+6) = 54