民主派初選〡傳統泛民實體票佔優　岑子杰獲逾1500張稱冠

民主派初選終極結果出爐，實體票的全數點票亦有答案，《香港01》分別計算各參選人的電子票和實體票數目，雖然抗爭派在電子票方面佔盡上風，但傳統泛民在實體票仍然佔優。

其中在九龍東，雖然前香港眾志秘書長黃之鋒獲逾1300票的實體票，但公民黨譚文豪（右）同樣有約1200票的實體票增長。（丘啟謙攝）

其中在新界東方面，雖然排首兩名的前「立場新聞」記者何桂藍和劉穎匡在電子票獲得逾2萬6千票的成績，但兩人在實體票只有約500票增長，相反排名第三的公民黨楊岳橋於實體票則獲逾1000票。同樣屬於傳統泛民的民主黨林卓廷雖整體排名第六，但實體票仍有超過1300票的增加。相比之下，其他抗爭派參選人的實體票均少於300。

九龍東方面，雖然前香港眾志秘書長黃之鋒獲逾1300票的實體票，亦眾人之冠，但公民黨譚文豪亦不遜色，有約1200票的實體票增長，而同屬統泛民的胡志偉亦有近1000票體票增加，而本土派的李嘉達只有增加約347票。

在新界東方面，雖然排首位的前「立場新聞」記者何桂藍在電子票獲得逾2萬6千票的成績，但在實體票只有約500票增長。（李澤彤攝）

新西情況較特殊 本土派與傳統泛民實體票相若

至於在九龍西方面，位居首位的民連岑子杰獲1500多張實體票，但本土派參選人實體票未佔優，其中民協何啟明更因858張實體票而反超前，跨越在電子票排第四的本土派馮達浚。

新界西情況較特別，抗爭派的朱凱廸獲1400多票的實體票增加，而民主黨尹兆堅和公民黨郭家麒兩人的實體票未見有特別優勢，獲得780和527票，與屯門區議員張可森和前學民思潮成員黃子悅的555和574票相若，未見有太大差距。