民主派初選｜九西何啟明反超本土馮達浚排第四　未定出選名單數目

民主動力今日（15日 ）凌晨公布民主派初選部分選區結果，結合紙本投票後，本來在九龍西區電子投票排第五的民協何啟明，反超前本土派馮達浚120票，躋身頭四名，將肯定可以代表民主派披甲，但馮能達浚能否參選，仍待九龍西參選人商討後再決定。 何啟明深夜得悉結果後，在Fcebook撰文感謝支持者與共同參選的其他參選人。馮達浚則指，尊重每一名選民的選擇，感謝每名出來投票表態的香港人，稱「接下來的事，待協調會議完結後定奪」。

何啟明凌晨在facebook上載此圖片，表示感謝選民投票支持。（何啟明facebook圖片）

九龍西共有81021張有效選票，當中電子票75871張，紙張票5150張。參選九龍西初選的名單共有9張，該區候選人未決定出選名單的數目，但目標是爭取4個議席，而目前得票首4位依次為民陣召集人岑子杰、張崑陽、香港本土毛孟靜及民協何啟明，故4人肯定可以報名參加9月選舉。

何啟明在Facebook表示，感謝7791位選民投票支持，也感謝九龍西初選每一位同路人的砥礪，強調團結是香港人最大的武器，指初選的61萬人投票的意志定必照亮榮光未來。馮達浚指，自己特別感謝 7671位在初選投票給他的同路人。