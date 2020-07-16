立法會選舉｜姚柏良出選旅遊界別 ：不擔心海外制裁會造成影響

中旅社副董事長姚柏良今日 （16日）招開記者會表示將出戰9月立法會旅遊界功能界別，目前正尋找提名票，是第一位宣布參選旅遊界的人。被問到《國安法》在港落實和外國制裁會否對本港旅遊業界做成負面影響，他表示並不擔心，因為他暫時未有收到任何消息指外國會取消免簽。而外國對港發出旅遊警示，他回應本港有不同商會能發揮推廣和游說功能去吸引海外遊客。又表示《國安法》會為香港帶來穩定環境，有助旅遊業發展。

姚柏良於2007年起成獨立身份當選觀塘區（平田）議員，直至2019年落敗。現擔任中旅社副董事長， 又於去年獲政府委任為旅遊業行業培訓諮詢委員會委員。（丘啟謙攝）

被問到決定出選功能組別一事是否和中聯辦有關，他表示沒有關係。同時又稱有幸當選後，與中聯辦接觸是無可避免。推動旅遊政策需要中聯辦扶持，將有機會和中聯辦所管理的「廣東聯絡部」、「辦公廳」等組織聯絡，冀能為旅遊業磋商利益。

他又指政府對旅遊業界受政府「保就業」計劃只是「吊鹽水」，業界需探求「自給自足」的出路。而封關只會令本港旅遊業務「塘水滾塘魚」，並不能夠維持下去。他又指早前曾向政府建議在疫情較穩定的港澳兩地落實「健康碼」，以促進旅遊業業務。

姚柏良指政府對旅遊業界受政府「保就業」計劃只是「吊鹽水」。（丘啟謙攝）

姚柏良：旅遊業定位需要改革

他提出本港旅遊業正經歷前所未有的動盪和衝擊，旅遊模式被「去中介化」。現今一代人用手機程式訂行程，旅遊業需要創新個性化訂做旅遊配套和行程。他直指旅遊業定位是「需要大幅改革」，他又批評現時本港旅遊設施不完善，認為香港有條件發展商務旅遊如展覽，又舉港珠澳大橋為例，認為大橋可增設觀景台。並用以帶動發展海岸線旅遊如遊艇、海邊餐廳等周邊活動。

姚柏良於2007年起成獨立身份當選觀塘區（平田）議員，直至2019年落敗。現擔任中旅社副董事長， 又於去年獲政府委任為旅遊業行業培訓諮詢委員會委員。