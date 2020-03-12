【立法會選舉】旅遊網站「又飛啦」創辦人周錦基　考慮參選旅遊界

立法會選舉今年9月舉行，民主派強攻多個功能組別，旅遊資訊網站「又飛啦! Flyagain.la」創辦人、「灣仔起步」成員之一周錦基，在Facebook宣布「開始認真考慮出選可能」，參戰旅遊界議席。 旅遊界現任議員為已任兩屆的姚思榮，早前一度傳出同出身於中旅集團的香港中旅港澳遊管理有限公司董事總經理姚柏良有機會接棒出選，但二人至今未有表態。此外，政界有傳食物及衛生局前政治助理、本地文化深度遊組織創辦人陳智遠獲邀參選。

周錦基與灣仔區議員楊雪盈，早前到出現確診個案的安慧苑了解情況，並向附近大廈管理員及清潔工派發口罩。（周錦基facebook）

質疑政府向內地客傾斜

周錦基表示，作為業界一員，新冠肺炎令整個旅遊業界進入冰河時期，無論出境團、入境團、酒店、航空、媒體都受到毀滅性打擊，情況比2003年沙士更嚴重。

他認為，旅遊業問題「冰封三尺非一日之寒」，指政府近十幾年一直催谷內地客入境團，忽視其他地區旅遊，令本港入境團公司過度依賴單一市場。他指出，其實在反修例運動之前，內地入境團市況已走下坡，運動開始後內地政府更不批出旅行團，本地團呈現「真空」。

批政府「建新景點」思維 無法解決旅遊業問題

此外，他批評政府仍以「建新景點」這種舊思維來發展本地旅遊，認為花巨款但又不能立即解決業界問題。他引述香港旅行社東主協會昨日邀請開會的電郵，內容指特首發表「不要外遊」論之前，未與旅遊業界溝通，也沒有考慮生意大跌的旅行社慘況，令業界一時間措手不及。

周錦基認為，旅遊界對林鄭的不滿，已超越黃藍政見，認為業界需要一位新人，進入立法會為業界發聲。

旅遊界立法會議員姚思榮預料，若疫情持續至第二季，部分酒店或有資金緊張，可能有酒店會停業。（資料圖片）

傳前政助獲邀參選

旅遊界功能組別一向是建制派天下，自1991年立法局首次有旅遊界議員開始，歷任楊孝華、謝偉俊及姚思榮。對上一次有泛民人士參選，要數到2008年司馬文，該屆由謝偉俊當選。

旅遊界別是以團體票投票，選民團體需要是香港旅遊協會、旅遊業議會、航空公司代表協會、酒店業協會和酒店業主聯會的指定會員，並在登記成為選民之前最少運作12個月。根據2019年數據，旅遊界選民登記數目為1,322個。

已任兩屆旅遊界議員的姚思榮，曾任香港中旅國際投資有限公司副總經理，有指他有意爭取連任，但亦有指會交棒姚柏良。此外，政界有傳食物及衛生局前政治助理、本地文化深度遊組織創辦人陳智遠獲邀參選。