新冠肺炎｜晚市禁堂食連累零售　業界倡「租金分成方案」解困

本港近日爆發新冠肺炎疫情第三波，港府隨即實施一系列新規例，零售業界再度受挫。立法會批發及零售界議員邵家輝聯同香港零售管理協會主席謝邱安儀招開記者會，表示今早（17日）與特首林鄭月娥會面，反映零售業界人士希望業主減租意願。 林鄭月娥回應邵家輝和謝邱安儀對零售業界處境表示相當同情，並稱將會繼續想辦法解決零售業界困境。

促政府推動業主減租

邵家輝強調，政府一直以來已向業界提供許多幫助，故3至4月疫情初期仍能「支持得住」，惟到7月疫情第三波爆發後，壓力再攀升，勢將「頂唔順」。謝邱安儀補充已經向業界人士查詢並進行統計，如疫情持續至今年尾將會有近四分之一的商戶需要倒閉。

她向特首建議商戶和業主可自行制定「租金抽成方案」，租金金額可以按約定比例在商戶收入中收取，稱這是一個最折衷和實際的做法。

謝邱安儀：疫情令市面蕭條 無可避免

她指疫情初期很多的業主都願意減租，但到4月時減幅已經收窄，到今個月大多業主都不想對商戶作出支援。第三波抗疫措施現時對零售業打擊十分之大，因全港食肆每晚六時起禁止堂食，令人流減少，連帶零售業收入下降，市面蕭條是無可避免。

她又指，商戶曾向業主作出減租請求，但結果是業主對他們發出律師信，商戶對於這個結果表示失望。